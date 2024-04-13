Не робіть цього: часті помилки, які роблять чоловіки у формуванні гардеробу (фото)

Багато експертів із fashion-індустрії, зокрема Анна Вінтур, Браян Сакава, Девід Когінс, переконані, що чоловічий гардероб здебільшого будуються на крайнощах або ж взагалі формується хаотично. Одні чоловіки прискіпливо слідують трендам та намагаються купувати винятково світові бренди, інші вибирають одяг навмання.

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Золота середина — це про те, щоб підбирати одяг, який насамперед гармоніює із вашими світоглядом, типом фігури та кольоротипом обличчя. Утім, навіть якщо ви правильно визначили усі ці характеристики, все ж вам не гарантовано стовідсотковий успіх, адже є низка поширених помилок гардероба, які допускають майже усі чоловіки. Саме тому спеціально для Фокуса співзасновники та дизайнери преміум-бренду чоловічого одягу Andreas Moskin Андрій Моськін та Андреас Білоус, які уже близько десяти років працюють у fashion-індустрії, розповіли, як ідентифікувати та впоратися із найпоширенішими прогалинами чоловічого стилю.

Довжина одягу

За словами дизайнерів, досить поширена проблема при виборі одягу - його довжина, навіть якщо ви правильно визначаєте його розмір. Найчастіше трапляються помилки у довжині штанів, адже їх різновидів у сучасній чоловічій моді дуже багато і в кожній моделі є свої правила. Так, оптимальним варіантом класичних штанів під класичне взуття можна назвати довжину між верхом каблука і серединою задньої частини взуття. При цьому попереду повинна утворюватися лише одна велика складка. Якщо ви одягаєте лофери, то довжина класичних штанів повинна буде дещо меншою — так, щоб між краєм задньої частини взуття і краєм штанів був приблизно один сантиметр.

Джинси також специфічний вид штанів, адже для кожного фасону є своя довжина. Regular чи Relaxed вимагають більшої довжини, ніж класика.Спереду над взуттям повинна бути одна складка, але не більше 3 см, ззаду взуття прикривається так, щоб край штанини не торкався підлоги. Якщо йдеться про палаццо, то штанина повинна торкатися підлоги. З іншого боку — деякі моделі baggy та wide leg, де довжина між краєм взяття та штанів може сягати двох сантиметрів. Така сама довжина притаманна чіносам. Отож, коли ваші штани не відповідають цим параметрам, обов'язково зверніться до тейлора (кравець).

Натомість довжина верху більш універсальна. Не важливо, чи ви обираєте футболку, лонгслів чи світшот, довжина верху нарозпах повинна доходити до середини між ремнем та гульфіком штанів. Також дуже часто трапляються помилки в довжині рукавів верху. Ця довжина повинна бути до кисті у випадку із піджаком, у курток довжина трохи заходить за кисть. Перед покупкою обов’язково перевіряйте річ на ці фактори, тому що що згодом проблему не вирішити.

Мікс принтів, візерунків та кольорів

За словами дизайнерів, після того, як ви впевнилися, що усі речі вашого гардероба правильного розміру, можна переходити до аналізу принтів та кольорів. Базове правило будь-якої стилізації говорить про те, що в образі може бути присутній щонайбільше один принт або візерунок. Отож принтовані речі у вашому гардеробі повинні бути в меншості. Тут дизайнери радять скористатися правилом 80/20, тобто допускається 20 відсотків принтованого одягу в загальній кількості гардероба. Сюди входять також базові візерунки — смужка чи клітинка. Складний принт, окрім як на футболках, світшотах чи худі, взагалі краще прибрати із гардероба. Це ж правило можна застосувати і до колірної гами. Залиште 20% яскравих кольорів (червоний, жовтий, зелений, рожевий тощо), а решта — спокійні відтінки, які гарно поєднуються між собою (чорний, білий, сірий, бежевий, коричневий, синій). Ці правила особливо актуальні, якщо ви хочете побудувати гардероб за капсульним принципом.

База VS тренди

Андрій Моськін та Андреас Білоус наголошують, що речі відомих брендів або актуальні тренди не завжди резонують із індивідуальними особливостями: оверсайз виглядає стильно далеко не на всіх типах фігури, так само як естетика old money може зовсім не відповідати вашому стилю життя та світогляду. У цьому випадку найкраще повернутися до вже знайомого правило 80\20, де 80 — це зручні функціональні речі, які точно вам личать, а 20 — тренди. До того ж тренди швидко змінюються і, наприклад, ваші шкіряні штани наступного сезону вже виглядатимуть недолуго. У цьому випадку оптимальним рішенням буде знайти 2-3 бренди, які виготовляють речі у близькій вам естетиці та грамотно працюють із актуальними трендами.

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Великі логотипи

Немає нічого поганого у логотипах брендів, проте якщо ці елементи айдентики занадто великі, то може скластися враження, що ви — рекламний банер. Інколи цей потяг до великих логотипів може свідчити про те, що ви надміру переймаєтеся власним статусом. Утім відомі бренди — це переважно про відмінну якість речей та фірмовий неповторний дизайн, який важко сплутати. Більше того, зазвичай бренди (за винятком спортивних) не використовують великих логотипів на своїх речах, тому якщо на вашій футболці великими літерами написано ARMANI, то варто задуматися, чи це не підробка. У кожному разі не варто інвестувати тільки в етикетку, набагато краще звертати увагу на тканину, крій і якість пошиття.

Правило одного року

Позбуватися та відмовлятися від зайвих речей — це дуже конструктивна навичка у сучасному світі екологічних криз, відзначають дизайнери. Якісно попрацювавши над своїм гардеробом, спираючись на вищезгадані зауваги, ви уже зможете зробити невеликий внесок у вирішення проблеми надспоживання. Утім ви ніколи не застраховані від зайвих речей. Їх легко ідентифікувати. Якщо ви не одягали річ впродовж року — вони зайва і її варто позбутися. Проте в жодному разі не викидайте, а відправте на вторинну переробку, віддайте на гуманітарну ініціативу чи, зрештою, продайте.

Неочевидна база

Традиційно вважається, що чоловіча мода більш інертна, порівняно із жіночою, відтак чоловіча база може здатися непорушним каноном, який роками не змінюється. Не можна уявити базового чоловічого гардероба без класичного костюма, сорочки, джинсів, пальта, трикотажу, футболки, шортів, поло. Утім сучасна мода надто демократична, щоб надовго зберегти поняття чітко визначеного канону чи меж стилів. Так, до нової чоловічої бази можна сміливо додати жилет, тренч, бомбер, чіноси, худі та куртка-косуха.

Нагадаємо, раніше ми писали, який одяг для чоловіків буде в тренді весною 2024. Крім цього, Фокус писав, що стиліст розповіла про кольорові поєднання, які будуть в тренді весною-літом 2024.