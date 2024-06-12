Ідеально для схуднення. Як кава з лимоном допомагає ефективно спалювати жир

Кава з вершками, з рослинним молоком, із сиропом та з лимоном. Так, ви не помилилися, кава з лимоном не тільки підбадьорить вас, а й допоможе схуднути.

Лимон — джерело вітаміну С і ми звикли додавати його в лимонади, коктейлі або чай, але цей середземноморський фрукт здатний не тільки додавати смаку вашому напою, а й допомагати у втраті ваги. Саме тому, якщо ви хочете схуднути, додайте у свою ранкову каву не цукор, а лимон. Звучить дивно, але насправді це досить ефективний засіб. Про це пише Fuer Sie.

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Як кава з лимоном допомагає худнути

Фото: Freepik

Вживання кави з лимоном створює ідеальний спалювач жиру для боротьби із зайвою вагою. Доведено, що кава і лимон дійсно прискорюють спалювання жиру і метаболізм жирів, оскільки свіжа кава і лимони містять багато корисних для організму речовин. Крім вітамінів В12 і В5, кава також містить калій і магній, а лимони багаті вітаміном С та протизапальними властивостями.

Вплив кави на схуднення

Кофеїн стимулює нервову систему, підвищується кров'яний тиск і температура тіла. Так званий термогенез збільшує витрату енергії, внаслідок чого збільшується основний обмін речовин і організм споживає більше калорій, ніж без кофеїну.

Калій і вітамін С прискорюють обмін речовин. За допомогою вітаміну С організм виробляє речовину-посередник норадреналін, що допомагає видалити жир із жирових клітин. Якщо ви хочете схуднути, кава з лимоном — ідеальний напій, який допоможе вам позбутися зайвої ваги.

Рецепт кави з лимоном для схуднення

Фото: Unsplash

Ви можете самостійно приготувати каву з лимоном для схуднення.

Інгредієнти на 1 порцію:

240 мл чорної кави

1 лимон

Приготування:

Приготуйте каву, як зазвичай, і дайте їй охолонути. Важливо дати каві охолонути, інакше вітамін С може втратити свою ефективність.

Розріжте лимон навпіл і видавіть сік.

Змішайте лимонний сік з кавою і спалювач жиру готовий.

Кава з лимоном вирізняється злегка гірко-кислим смаком, до якого потрібно звикнути, особливо на початку. Незвичайне поєднання смаків має велику перевагу при схудненні: якщо ви п'єте каву з лимоном, кисло-гіркий смак діє як природний засіб для придушення апетиту.

Коли пити каву з лимоном, щоб схуднути

Фото: Freepik

Якщо ви хочете, щоб кава з лимоном допомагала вам худнути, найкраще пити напій відразу після пробудження, бажано перед тренуванням. Це сприятиме тому, що ваш метаболізм працюватиме на повній швидкості протягом усього дня.

Важливо розуміти, що тільки кава з лимоном не допоможуть вам скинути ненависні кілограми. Тож кава з лимоном не приносить користі, якщо інша частина вашого раціону шкідлива для здоров'я.

Для схуднення ви можете пити каву з лимоном щодня, якщо не страждаєте від чутливого шлунка і не маєте проблем із зубами. В іншому разі кава з лимоном може призвести до проблем зі шлунком і зубами — особливо якщо вживати її надмірно.

Кава з лимоном не тільки допомагає схуднути, а також допомагає від головного болю. Якщо випити еспресо з лимоном, кровоносні судини розширюються, а речовини-медіатори, утворені вітаміном С, чинять знеболювальну дію.

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Раніше Фокус писав про те, що додати в каву, щоб схуднути і не зіпсувати здоров'я.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця