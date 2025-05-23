Мемуари Меланії Трамп: перша леді США попрацювала зі штучним інтелектом (відео)
Перша леді США Меланія Трамп, яка написала мемуари під назвою "Меланія", пішла ще далі та використала ШІ для озвучення аудіокниги.
Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.
"Нова ера у видавничій справі. Для мене велика честь представити вам "Меланію" — The AI Audiobook — повністю озвучену за допомогою штучного інтелекту моїм власним голосом. Нехай почнеться майбутнє видавничої справи", — йдеться у підписі до короткого ролика, де голос, що імітує характерний акцент колишньої моделі словенського походження, озвучує чорно-білу графіку її обличчя.
Семигодинний запис містить цифрову відтворену версію голосу першої леді США, розроблену під її безпосереднім керівництвом.
Аудіокнига вартістю $25 доларів була анонсована напередодні в соціальних мережах, де Меланія описала її як "мою історію, мою точку зору, правду".
Однак незрозуміло, чи використовується у відео її справжній голос або репліка ШІ.
Цього року планується випустити кілька версій іноземними мовами.
Мемуари Меланії у вигляді книги вийшли в жовтні минулого року, включали підписане колекційне видання за $150, надруковане на "преміальному художньому папері".
Примітно, що проєкт першої леді виходить лише за кілька днів після того, як Меланія і президент Дональд Трамп підписали "Закон про заборону" — законопроєкт, спрямований на поширення неузгоджених відвертих зображень, зокрема створених ШІ.
Місіс Трамп публічно виступала за ухвалення цього закону, попереджаючи про небезпеки діпфейків і шкідливого онлайн-контенту.
Це очевидне протиріччя — використання ШІ для особистої розповіді та попередження про його зловживання — викликало розмови про етику та обмеження штучного інтелекту в публічній сфері.
Незважаючи на те, що Меланія залишалася в тіні у Вашингтоні з моменту повернення Трампа в крісло президента, вона зайнялася кількома гучними проектами. На додаток до аудіокниги про ШІ перша леді знімає документальний серіал для Amazon за багатомільйонним контрактом.
Раніше Фокус писав, що відбувається у шлюбі Меланії Трамп, і що в Білому домі сказали з приводу чуток про розлучення першого подружжя США.