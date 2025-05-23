Мемуари Меланії Трамп: перша леді США попрацювала зі штучним інтелектом (відео)

Перша леді США Меланія Трамп, яка написала мемуари під назвою "Меланія", пішла ще далі та використала ШІ для озвучення аудіокниги.

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Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.

"Нова ера у видавничій справі. Для мене велика честь представити вам "Меланію" — The AI Audiobook — повністю озвучену за допомогою штучного інтелекту моїм власним голосом. Нехай почнеться майбутнє видавничої справи", — йдеться у підписі до короткого ролика, де голос, що імітує характерний акцент колишньої моделі словенського походження, озвучує чорно-білу графіку її обличчя.

Семигодинний запис містить цифрову відтворену версію голосу першої леді США, розроблену під її безпосереднім керівництвом.

Аудіокнига вартістю $25 доларів була анонсована напередодні в соціальних мережах, де Меланія описала її як "мою історію, мою точку зору, правду".

Однак незрозуміло, чи використовується у відео її справжній голос або репліка ШІ.

Цього року планується випустити кілька версій іноземними мовами.

Мемуари Меланії у вигляді книги вийшли в жовтні минулого року, включали підписане колекційне видання за $150, надруковане на "преміальному художньому папері".

Примітно, що проєкт першої леді виходить лише за кілька днів після того, як Меланія і президент Дональд Трамп підписали "Закон про заборону" — законопроєкт, спрямований на поширення неузгоджених відвертих зображень, зокрема створених ШІ.

Місіс Трамп публічно виступала за ухвалення цього закону, попереджаючи про небезпеки діпфейків і шкідливого онлайн-контенту.

Це очевидне протиріччя — використання ШІ для особистої розповіді та попередження про його зловживання — викликало розмови про етику та обмеження штучного інтелекту в публічній сфері.

Незважаючи на те, що Меланія залишалася в тіні у Вашингтоні з моменту повернення Трампа в крісло президента, вона зайнялася кількома гучними проектами. На додаток до аудіокниги про ШІ перша леді знімає документальний серіал для Amazon за багатомільйонним контрактом.

Раніше Фокус писав, що відбувається у шлюбі Меланії Трамп, і що в Білому домі сказали з приводу чуток про розлучення першого подружжя США.