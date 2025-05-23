Мемуары Мелании Трамп: первая леди США поработала с искусственным интеллектом (видео)

Первая леди США Мелания Трамп, которая написала мемуары под названием "Мелания", пошла еще дальше и использовала ИИ для озвучки аудиокниги.

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Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

"Новая эра в издательском деле. Для меня большая честь представить вам "Меланию" – The AI ​​Audiobook – полностью озвученную с помощью искусственного интеллекта моим собственным голосом. Да начнется будущее издательского дела", – говорится в подписи к короткому ролику, где голос, имитирующий характерный акцент бывшей модели словенского происхождения, озвучивает черно-белую графику ее лица.

Семичасовая запись содержит цифровую воссозданную версию голоса первой леди США, разработанную под ее непосредственным руководством.

Аудиокнига стоимостью $25 долларов была анонсирована накануне в социальных сетях, где Мелания описала ее как "мою историю, мою точку зрения, правду".

Однако неясно, используется ли в видео ее настоящий голос или реплика ИИ.

В этом году планируется выпустить несколько версий на иностранных языках.

Мемуары Мелании в виде книги вышли в октябре прошлого года, включали подписанное коллекционное издание за $150, напечатанное на "премиальной художественной бумаге".

Примечательно, что проект первой леди выходит всего через несколько дней после того, как Мелания и президент Дональд Трамп подписали "Закон о запрете" – законопроект, направленный на распространение несогласованных откровенных изображений, в том числе созданных ИИ.

Миссис Трамп публично выступала за принятие этого закона, предупреждая об опасностях дипфейков и вредоносного онлайн-контента.

Это очевидное противоречие — использование ИИ для личного повествования и предупреждение о его злоупотреблениях — вызвало разговоры об этике и ограничениях искусственного интеллекта в публичной сфере.

Несмотря на то, что Мелания оставалась в тени в Вашингтоне с момента возвращения Трампа в кресло президента, она занялась несколькими громкими проектами. В дополнение к аудиокниге об ИИ первая леди снимает документальный сериал для Amazon по многомиллионному контракту.

Ранее Фокус писал, что происходит в браке Мелании Трамп, и что в Белом доме сказали по поводу слухов о разводе первой четы США.