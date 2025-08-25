"Страшне горе": Сергій Звєрєв заявив про загибель родича на війні в Україні

Прокремлівський стиліст Сергій Звєрєв оголосив про загибель ще одного свого племінника на війні в Україні. 28-річний Ігор, який брав участь у бойових діях понад три роки, був ліквідований під час виконання чергового завдання разом із товаришем.

Related video

На початку 2025 року Сергій Звєрєв повідомив про загибель на російсько-українській війні, яку ворожа пропаганда називає "СВО", племінника Андрія. Тепер епатажний стиліст заявив в РосЗМІ про ліквідацію ще одного родича — племінника Ігоря.

Три роки був на війні

"Ми про цю трагедію дізналися щойно. Мій племінник був мисливцем, тому його мобілізували одним із перших", — розповів Звєрєв у коментарі тамтешнім "журналістам".

За його словами, родич не намагався ухилитися від призову: "Коли йому прийшла повістка, він відразу пішов до військкомату. У нашій великій родині почуття патріотизму прищеплюють з дитинства. Відомо, що Ігор пішов зі своїм товаришем по службі на чергове завдання і не повернувся. А зараз прийшла похоронка. Страшне горе!" — заявив Звєрєв.

Обставини загибелі Ігоря поки залишаються невідомими.

Загибель Андрія

Взимку 2025 року загинув інший племінник російського стиліста — Андрій, який також був мобілізований і загинув за кілька днів до планової відпустки.

"Ми всі переживали за нього, коли він пішов на фронт боротися зі світовим злом, якому протистоїть наша країна. Андрійко завжди був патріотом. Усі в нашій родині одразу підтримали. Ми молилися, щоб Боженька оберігав його", — говорив артист про першу втрату.

Сергій Звєрєв підтримує дії російської влади та регулярно висловлює прокремлівські наративи у ЗМІ.

