"Страшное горе": Сергей Зверев заявил о гибели родственника на войне в Украине

Прокремлевский стилист Сергей Зверев объявил о гибели еще одного своего племянника на войне в Украине. 28-летний Игорь, который участвовал в боевых действиях более трех лет, был ликвидирован во время выполнения очередного задания вместе с товарищем.

В начале 2025 года Сергей Зверев сообщил о гибели на российско-украинской войне, которую вражеская пропаганда называет "СВО", племянника Андрея. Теперь эпатажный стилист заявил в РосСМИ о ликвидации еще одного родственника — племянника Игоря.

Три года был на войне

"Мы об этой трагедии узнали только что. Мой племянник был охотником, поэтому его мобилизовали одним из первых", — рассказал Зверев в комментарии тамошним "журналистам".

По его словам, родственник не пытался уклониться от призыва: "Когда ему пришла повестка, он сразу пошел в военкомат. В нашей большой семье чувство патриотизма прививают с детства. Известно, что Игорь ушел со своим сослуживцем на очередное задание и не вернулся. А сейчас пришла похоронка. Страшное горе!" — заявил Зверев.

Сергей Зверев поддерживает действия российских властей и регулярно высказывает прокремлевские нарративы в СМИ Фото: Instagram

Обстоятельства гибели Игоря пока остаются неизвестными.

Гибель Андрея

Зимой 2025 года погиб другой племянник российского стилиста — Андрей, который также был мобилизован и погиб за несколько дней до планового отпуска.

"Мы все переживали за него, когда он ушел на фронт бороться с мировым злом, которому противостоит наша страна. Андрюша всегда был патриотом. Все в нашей семье сразу поддержали. Мы молились, чтобы Боженька оберегал его", — говорил артист о первой потере.

Сергей Зверев поддерживает действия российских властей и регулярно высказывает прокремлевские нарративы в СМИ.

