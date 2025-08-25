"Страшное горе": Сергей Зверев заявил о гибели родственника на войне в Украине
Прокремлевский стилист Сергей Зверев объявил о гибели еще одного своего племянника на войне в Украине. 28-летний Игорь, который участвовал в боевых действиях более трех лет, был ликвидирован во время выполнения очередного задания вместе с товарищем.
В начале 2025 года Сергей Зверев сообщил о гибели на российско-украинской войне, которую вражеская пропаганда называет "СВО", племянника Андрея. Теперь эпатажный стилист заявил в РосСМИ о ликвидации еще одного родственника — племянника Игоря.
Три года был на войне
"Мы об этой трагедии узнали только что. Мой племянник был охотником, поэтому его мобилизовали одним из первых", — рассказал Зверев в комментарии тамошним "журналистам".
По его словам, родственник не пытался уклониться от призыва: "Когда ему пришла повестка, он сразу пошел в военкомат. В нашей большой семье чувство патриотизма прививают с детства. Известно, что Игорь ушел со своим сослуживцем на очередное задание и не вернулся. А сейчас пришла похоронка. Страшное горе!" — заявил Зверев.
Обстоятельства гибели Игоря пока остаются неизвестными.
Гибель Андрея
Зимой 2025 года погиб другой племянник российского стилиста — Андрей, который также был мобилизован и погиб за несколько дней до планового отпуска.
"Мы все переживали за него, когда он ушел на фронт бороться с мировым злом, которому противостоит наша страна. Андрюша всегда был патриотом. Все в нашей семье сразу поддержали. Мы молились, чтобы Боженька оберегал его", — говорил артист о первой потере.
Сергей Зверев поддерживает действия российских властей и регулярно высказывает прокремлевские нарративы в СМИ.
