Маша Єфросиніна публічно "підколола" чоловіка Олі Полякової

Українська телеведуча Маша Єфросиніна знову публічно "підколола" чоловіка своєї подруги Олі Полякової. Бізнесмен Вадим Буряковський критикував інтервʼюерку та її родину.

На одному з виступів журналістка розповідала про фантастично-ідеальну картинку в соцмережах, за якою стоїть жахіття. Відео, у якому знайшлося місце і для продовження конфлікту з Буряковським, зʼявилося в її TikTok-акаунті.

Єфросиніна "підколола" Буряковського

Телеведуча пригадала слова чоловіка Полякової про те, що в її домі безлад.

"Зрештою в мене побувало в "Екзамені" близько пʼяти блогерок, від яких шаленіли всі. Шаленіли саме через те, що в них неймовірна родина, фантастичні стосунки… в них все так красиво. В них є дім, а не те, що в мене — занедбана х**ня, по словам Вадіка", — сказала Єфросиніна.

Після цього зал "вибухнув" оплесками.

З чого все почалося

Нещодавно в інтерв’ю Гордону Вадим Буряковський розповів про своє ставлення до Маші Єфросиніної та її родини.

"Маша подобається на сцені. У житті вона не така відкрита. Завдяки Олі вона розкрилася. У першій передачі вона була затиснута. Я ж її дивився по телеканалу з Юрою Горбуновим, і вона мені як рідна", — сказав бізнесмен.

Вадим Буряковський на інтервʼю в Гордона Фото: Threads

Після цього чоловік Олі Полякової згадав, як між ним та Єфросиніною відбулося непорозуміння, та назвав її чоловіка Тимура Хромаєва "мажором".

Згодом артистці навіть довелося публічно просити вибачення за слова чоловіка. Цікаво, що якраз після цього проєкт "Дорослі дівчата" Полякової та Єфросиніної припинив своє існування.

