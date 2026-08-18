Мурік з Green Grey збирає гроші на лікування важкохворої дружини (фото)

Український співак та учасник гурту Green Grey Дмитро Муравицький (Мурік) розповів, що в його дружини Юлії виявили рак.

Артист майже через рік після смерті свого колеги Андрія "Дизеля" Яценка записав відео в Instagram, звернувшись до шанувальників з проханням про допомогу.

Дружина Муріка хвора

Юлія вже розпочала курс хіміотерапії та таргетної терапії, який, за прогнозами лікарів, триватиме щонайменше рік.

Мурік чесно зізнався, що через високу вартість медикаментів фінансів родини не вистачає, тому він звернувся до прихильників з проханням про допомогу.

"На жаль, у мене не дуже гарні новини. У моєї дружині Юлії встановлено онкологічний діагноз. Ми вже розпочали хімію таргетної терапії, яка буде тривати протягом року. Але, на жаль, наших фінансових ресурсів не вистачає, тому звертаюся до вас з проханням допомогти. Будемо вдячні за допомогу", — сказав музикант, додавши посилання на банку.

Відео дня

Дмитро Муравицький Фото: Instagram

Зазначимо, що Юлія є другою дружиною Муріка. Артист намагається тримати особисте життя подалі від уваги публіки.

Мурік з дружиною Фото: Instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Учасник гурту Green Grey Дмитро Муравицький, відомий як Мурік, розповів нові деталі про смерть свого колеги Андрія Яценка (Дизеля).

Мурік звернувся до прихильників після смерті свого колеги.

Також Фокус розповідав, що відомо про засновника гурту Green Grey.