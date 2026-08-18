Мурик из Green Grey собирает деньги на лечение тяжелобольной жены (фото)

Украинский певец и участник группы Green Grey Дмитрий Муравицкий (Мурик) рассказал, что у его жены Юлии обнаружили рак.

Спустя почти год после смерти своего коллеги Андрея "Дизеля" Яценко артист записал видео в Instagram, обратившись к поклонникам с просьбой о помощи.

Жена Мурика больна

Юлия уже начала курс химиотерапии и таргетной терапии, который, по прогнозам врачей, продлится не менее года.

Мурик честно признался, что из-за высокой стоимости лекарств семье не хватает средств, поэтому он обратился к сторонникам с просьбой о помощи.

"К сожалению, у меня не очень хорошие новости. У моей жены Юлии поставлен онкологический диагноз. Мы уже начали курс целевой химиотерапии, который продлится в течение года. Но, к сожалению, наших финансовых ресурсов не хватает, поэтому обращаюсь к вам с просьбой о помощи. Будем благодарны за помощь", — сказал музыкант, добавив ссылку на банковский счет.

Відео дня

Дмитрий Муравицкий Фото: Instagram

Отметим, что Юлия — вторая жена Мурика. Артист старается не выставлять свою личную жизнь на обозрение публики.

Мурик с женой Фото: Instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Участник группы Green Grey Дмитрий Муравицкий, известный как Мурик, рассказал новые подробности о смерти своего коллеги Андрея Яценко (Дизеля).

Мурик обратился к поклонникам после смерти своего коллеги.

Кроме того, Фокус рассказывал о том, что известно об основателе группы Green Grey.