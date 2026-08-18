Мурик из Green Grey собирает деньги на лечение тяжелобольной жены (фото)
Украинский певец и участник группы Green Grey Дмитрий Муравицкий (Мурик) рассказал, что у его жены Юлии обнаружили рак.
Спустя почти год после смерти своего коллеги Андрея "Дизеля" Яценко артист записал видео в Instagram, обратившись к поклонникам с просьбой о помощи.
Жена Мурика больна
Юлия уже начала курс химиотерапии и таргетной терапии, который, по прогнозам врачей, продлится не менее года.
Мурик честно признался, что из-за высокой стоимости лекарств семье не хватает средств, поэтому он обратился к сторонникам с просьбой о помощи.
"К сожалению, у меня не очень хорошие новости. У моей жены Юлии поставлен онкологический диагноз. Мы уже начали курс целевой химиотерапии, который продлится в течение года. Но, к сожалению, наших финансовых ресурсов не хватает, поэтому обращаюсь к вам с просьбой о помощи. Будем благодарны за помощь", — сказал музыкант, добавив ссылку на банковский счет.
Отметим, что Юлия — вторая жена Мурика. Артист старается не выставлять свою личную жизнь на обозрение публики.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Участник группы Green Grey Дмитрий Муравицкий, известный как Мурик, рассказал новые подробности о смерти своего коллеги Андрея Яценко (Дизеля).
- Мурик обратился к поклонникам после смерти своего коллеги.
Кроме того, Фокус рассказывал о том, что известно об основателе группы Green Grey.