Перша солістка легендарного ансамблю "Смерічка" Марія Ісак-Савко відверто розповіла, чому ображена на співачку Софію Ротару. Як виявилось, артистка забрала у неї головну роль у фільмі "Червона рута".

Як виявилось, Марія Ісак-Савко досі засмучена через цю ситуацію із Софією Ротару. Про це співачка заговорила в інтерв’ю Ростиславу Калацинському.

Як Ротару відібрала головну роль

Ісак-Савко зізналась, що спочатку саме її обрали на головну роль героїні Оксани у культовому фільмі "Червона рута". До того ж у стрічці звучала композиція "Водограй" у виконанні Марії та Назарія Яремчука, хоча у кадрі глядачі бачили Софію Ротару і Василя Зінкевича.

Артистка також розповіла, що замість головної ролі їй запропонували заспівати у фільмі російську пісню "А кавалерів мені цілком вистачає", але вона категорично відмовилася.

"Тоді в мене не було амбіцій… Але в мене залишилася образа", — сказала Ісак-Савко.

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Згодом художній керівник ансамблю "Смерічка" Левко Дутковський повідомив Марії, що зйомки "Червоної рути" мали бути іншими. На тому, щоб головну роль грала Ротару, наполіг режисер Роман Олексів.

Марія Ісак-Савко Фото: Скрін відео

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Український журналіст Дмитро Гордон поділився архівним фото зі співачкою Софією Ротару. Знімок був зроблений у далекому 1997 році.

Також Світлана Євдокименко поділилась з підписниками у мережі давніми фото артистки. Таким чином вона вирішила привітати знаменитість з іменинами.

Крім того, Ротару в річницю свого одруження показала архівний кадр з чоловіком, якого давно немає в живих.