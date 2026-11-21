Первая солистка легендарного ансамбля "Смеричка" Мария Исак-Савко откровенно рассказала, почему обиделась на певицу Софию Ротару. Как оказалось, артистка отобрала у неё главную роль в фильме "Червона рута".

Как оказалось, Мария Исак-Савко до сих пор огорчена из-за этой ситуации с Софией Ротару. Об этом певица рассказала в интервью Ростиславу Калацинскому.

Как Ротару получила главную роль

Исак-Савко призналась, что изначально именно её выбрали на главную роль героини Оксаны в культовом фильме "Красная рута". К тому же в картине звучала композиция "Водограй" в исполнении Марии и Назария Яремчуков, хотя в кадре зрители видели Софию Ротару и Василия Зинкевича.

Актриса также рассказала, что вместо главной роли ей предложили спеть в фильме русскую песню "А кавалеров мне вполне хватает", но она категорически отказалась.

"Тогда у меня не было амбиций… Но у меня осталась обида", — сказала Исак-Савко.

Видео дня

Позже художественный руководитель ансамбля "Смеричка" Левко Дутковский сообщил Марии, что съемки фильма "Червоная рута" должны были пройти иначе. На том, чтобы главную роль сыграла Ротару, настоял режиссер Роман Олексив.

Мария Исак-Савко Фото: Скрин видео

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Украинский журналист Дмитрий Гордон поделился архивным фото с певицей Софией Ротару. Снимок был сделан в далеком 1997 году.

Также Светлана Евдокименко поделилась с подписчиками в сети старыми фотографиями артистки. Таким образом она решила поздравить знаменитость с именинами.

Кроме того, Ротару в годовщину своей свадьбы показала архивный снимок с мужем, которого уже давно нет в живых.