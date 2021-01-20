Боже, благослови Америку. Чому інавгурація Байдена буде нагадувати інавгурацію Лукашенка

Церемонія інавгурації Джо Байдена повинна початися у Вашингтоні 20 січня о 12:00 за місцевим часом (19:00 за Києвом). Напередодні церемонії в американській столиці посилили заходи безпеки: у місто стягнули понад 20 тис військовослужбовців, багато магазинів і заклади закрилися і забили вітрини. Раніше в ФБР заявляли, що побоюються нових мітингів і можливості нового штурму Капітолію правими активістами і прихильниками Трампа 20 січня. Сам 45-й президент США Дональд Трамп, як оголошено, за чотири години до інавгурації суперника покине Вашингтон. Він попрямує до Флориди, звідки прибуде в Меріленд, де візьме участь в параді на військовому аеродромі.

Деякі від любові сліпнуть, деякі прозрівають. Моя любов до Америки не сліпа — зряча. Те, що США переживають екзистенційну кризу, небачену з часів Великої депресії, очевидно для всіх, хто має очі, щоб бачити.

І хоча повстанців у Капітолiї змінили регуляри, але Капітолій в ці дні виглядав так само окупованим, як і під час його захоплення прибічниками Трампа.

Останній раз Капітолій перетворювався на казарми під час громадянської війни в 19 столітті.

Схоже, американці втратили головне — віру в себе і свою систему. Це фото обложеної фортеці, а не парламенту провідної демократії світу.

Для всіх, хто переконаний, що США легко впораються з кризою, яку наразі переживає американська демократія, лише дві цифри з останнього репортажу ВВС.

Уряд США вирішив залучити 20 тис. бійців національної гвардії для охорони правопорядку в день інавгурації Джо Байдена. І це тільки в американській столиці! Окрім Вашингтону, посилені заходи безпеки запроваджені в столицях усіх штатів.

ВВС нагадує, що ці 20 тис — це більше, ніж американський військовий контингент в Іраку, Афганістані та Сирії разом узятий.

На жаль, інавгурація 46-го президента США більше нагадує інавгурацію Лукашенка з мобілізованими спецназівцями і порожніми вулицями, ніж хорошу американську традицію з багатотисячним натовпом на National Mall.

Боже, бережи Америку, яку я щиро люблю!

Першоджерело.

Публікується за згодою автора.