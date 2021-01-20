Боже, благослови Америку. Почему инаугурация Байдена будет напоминать инаугурацию Лукашенко

Церемония инаугурации Джо Байдена должна начаться в Вашингтоне 20 января в 12:00 по местному времени (19:00 по Киеву). В преддверии церемонии в американской столице усилили меры безопасности: в город стянули более 20 тыс. военнослужащих, многие магазины и заведения закрылись и заколотили витрины. Ранее в ФБР заявляли, что опасаются новых митингов и возможного нового штурма Капитолия правыми активистами и сторонниками Трампа 20 января. Сам 45-й президент США Дональд Трамп, как обьявлено, за четыре часа до инаугурации соперника покинет Вашингтон. Он направится во Флориду, откуда прибудет в Мэриленд, где примет участие в параде на военном аэродроме.

Некоторые от любви слепнут, некоторые прозревают. Моя любовь к Америке не слепая — зрячая. То, что США переживают экзистенциальный кризис, невиданный со времен Великой депрессии, очевидно для всех, кто имеет глаза, чтобы видеть.

И, хотя, повстанцев в Капитолии сменили регуляры, но Капитолий в эти дни (перед инаугурацией Джо Байдена — Ред) выглядел так же оккупированным, как и во время его захвата сторонниками Трампа.

Последний раз Капитолий превращался в казармы во время гражданской войны в 19 веке.

Похоже, американцы потеряли главное — веру в себя и свою систему. Это фото осажденной крепости, а не парламента ведущей демократии мира.

Для всех, кто убежден, что США легко справятся с кризисом, который сейчас переживает американская демократия, только две цифры из последнего репортажа ВВС.

Правительство США решило привлечь 20 тыс. бойцов национальной гвардии для охраны правопорядка в день инаугурации Джо Байдена. И это только в американской столице! Кроме Вашингтона, усиленные меры безопасности введены в столицах всех штатов.

ВВС напоминает, что это 20 тыс. — это больше, чем американский военный контингент в Ираке, Афганистане и Сирии вместе взятый.

К сожалению, инаугурация 46-го президента США больше напоминает инаугурацию Лукашенко с мобилизованными спецназовцами и пустыми улицами, чем хорошую американскую традицию с многотысячной толпой на National Mall.

Боже, храни Америку, которую я искренне люблю!

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Публикуется с согласия автора.﻿