Чому ми звіріємо? Про що говорить випадок київського таксиста-вбивці

З приводу київського таксиста, який минулого тижня побив пішохода, який упав на крижаній асфальт і там помер, не висловився тільки ледачий. Уже і суд був.

Бачите, як швидко в нашій країні суди почали працювати — людину вбили в четвер, і суд відразу через два дні. І, головне, зловили швидко. А буває, вбив чоловік іншу людину, і ходить далі вулицями роками, як ні в чому не бувало. І суди переносяться. Але я зараз про інше.

Я не хочу засуджувати цю ситуацію, і хто там мав рацію чи винний. Суд винесе своє рішення. Тут я просто спираюся на факти, які є, а не на те, хто що сказав або думає.

У мене в останні чотири роки кількість оффлайн-контактів зведено до мінімуму. Я всіляко уникаю людей, тим більше незнайомих. Але все одно я не відірвана від суспільства до такої міри, щоб зовсім від нього ізолюватися.

Я стала помічати останні років п'ять, як багато з'явилося злих і агресивно налаштованих людей, готових сперечатися з касиром у маркеті, накидатися на поліцейських, обзивати вчителя своєї дитини і навпаки, коли вчитель просто гнобить дитину, тому що йому він не подобається, і все .

Як це було в минулій школі мого сина. Він не подобався завучу і класному керівнику. Для них він був "ненормальний і неадекватний". У новій школі він для всіх навколо нормальний і адекватний. І чесно, та стара районна школа була в багато разів слабшою, чим не районна.

Так, навіть не треба далеко ходити. Згадайте вибори президента і два табори — Петі і Вови. Скільки було сварок. І люди в коментарях себе поводили, як бидло. Що одна, що друга сторона. Згадайте будь-яку суперечку, де думки відрізняються, і як там поводяться люди в коментарях. І взагалі, яке вони мають право обзивати іншу людину і переходити на особистості? А?

Сперечання, з'ясування відносин, і сама по собі агресія забирають енергію. Просто вдумайтеся — навіщо вам це? Навіщо вам сперечатися з дурнями? Чому просто не промовчати й обійти їх стороною? Адже хтось повинен бути розумнішим.

І що можна довести людині, яка спочатку не налаштована слухати і чути? У неї є тільки її точка зору, і альтернативних немає. При цьому, вступаючи з незнайомою людиною у відкритий конфлікт, ви ніколи не знаєте, до чого це може призвести.

Випадок з київським таксистом - це приклад того, як щось пішло не так, коли хтось когось "просто хотів провчити".

Тому, будь ласка, будьте розумніші й обережніші з людьми, яких ви не знаєте.

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