Почему мы звереем? О чем говорит случай киевского таксиста-убийцы

По поводу киевского таксиста, который на прошлой неделе избил пешехода, упавшего на ледяной асфальт и там умершего, не высказался только ленивый. Уже и суд был.

Видите, как быстро в нашей стране суды начали работать — человека убили в четверг, и суд сразу через два дня. И, главное, поймали быстро. А бывает, убил человек другого человека, и ходит дальше по улицам годами, как ни в чем не бывало. И суды переносятся. Но я сейчас о другом.

Я не хочу осуждать эту ситуацию, и кто там был прав/виноват. Суд вынесет свое решение. Здесь я просто опираюсь на факты, которые есть, а не на то, кто, что сказал или думает.

У меня в последние четыре года количество оффлайн-контактов сведено к минимуму. Я всячески избегаю людей, тем более незнакомых. Но все равно, я не оторвана от общества до такой степени, чтобы совсем от него изолироваться.

Я стала замечать, последние лет пять, как много появилось злых и агрессивно настроенных людей, готовых препираться с кассиром в маркете, набрасываться на полицейских, обзывать учителя своего ребенка и наоборот, когда учитель просто гнобит ребёнка, потому что ему он не нравится, и все.

Как это было в прошлой школе у моего сына. Он не нравился завучу и классному руководителю. Для них он был "ненормальный и неадекватный". В новой школе он для всех вокруг нормальный и адекватный. И честно, та старая районная школа была во много раз слабее, чем не районная.

Да, даже не надо далеко ходить. Вспомните выборы президента и два лагеря — Пети и Вовы. Сколько было срачей. И люди в комментариях себя вели, как быдло. Что одна, что вторая сторона. Вспомните любой срач, где мнения отличаются, и как там себя ведут люди в комментариях. И вообще какое они имеют право обзывать другого человека и переходить на личности? А?

Препирательства, выяснения отношений, и сама по себе агрессия забирают энергию. Просто вдумайтесь — зачем вам это? Зачем вам спорить с дураками? Почему просто не промолчать и обойти их стороной? Кто-то ведь должен быть умнее.

И, что можно доказать человеку, который изначально не настроен слушать и слышать? У него есть только его точка зрения, и альтернативных нет. При этом, вступая с незнакомым человеком в открытый конфликт, вы никогда не знаете, к чему это может привести.

Случай с киевским таксистом-это пример того, как что-то пошло не так, когда кто-то кого-то "просто хотел проучить".

Поэтому, пожалуйста, будьте благоразумнее и аккуратнее с людьми, которых вы не знаете.

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