Я мзду не беру. Чи є зв'язок між розміром зарплати чиновника та його схильністю до злодійства?

На мій погляд, коли зміниться влада, першим законом, який повинен бути підготовлений ще до виборів і поставлений на голосування, повинен бути закон про соціальну справедливість. Назва викликає посмішку, особливо в пострадянських людей, але по суті...

Максимальна зарплата представника влади не може бути більше 5 (п'яти) середніх зарплат.

Наведу приклади з Європи, куди ми хочемо.

Польща. Середня зарплата 1350 євро, зарплата прем'єр-міністра 3700 євро.

Великобританія. Середня зарплата 2200 фунтів. Прем'єр — 13000 фунтів.

Німеччина. Середня 3800. Канцлер 17000. Ми бачимо, що різниця між середньою зарплатою і зарплатою прем'єр-міністра в Європі відрізняється в 3-6 разів. По-моєму, хороший приклад для наслідування.

Згідно із законом про соціальну справедливість будь-яка одноразова виплата, премія в держсекторі повинна становити не більше однієї середньої зарплати по країні, не частіше одного разу на рік.

А компенсація при звільненні, скороченні — одна середня зарплата в місяць протягом трьох місяців, якщо протягом трьох місяців не знайдено роботу.

Погані умови? Держслужбовці створили такі умови для приватного сектору, чому ж вони повинні бути в кращих умовах?

Чиновник, службовець — це людина, яка виконує те, що йому наказано законом. Там не потрібна підприємницька активність, не потрібна професорська експертність, потрібне просто служіння людям згідно з посадовою інструкцією.

Інша справа міністерські посади, депутати — це політики. Політик — це людина, котра працює над суспільними змінами, над суспільним благом. Хочеш бути багатим? Іди в приватний сектор. А в державному — працюй на суспільство, піднімай середню зарплату — будеш більше заробляти сам.

Державний сектор — це служба. Як і Нафтогаз існує для забезпечення населення і промисловості якомога дешевшим газом, а не для отримання прибутку.

Усі зарплати — і суддів, і прокурорів, і вчителів, і поліцейських, і лікарів повинні бути прив'язані до середньої по країні і не сильно від неї відрізнятися.

Чому в нас вчитель, лікар і поліцейський отримують по 8 000, а суддя 200 000? Подивімося на Захід. Там чомусь зарплати суддів не сильно відрізняються від середньої зарплати по країні.

Зарплата судді в Швеції 4000 євро (середня — 2000 євро), Іспанія 3800 (2200), Німеччина 3400 (3800), Польща 1600 (1350). У Німеччині, як бачимо, зарплата судді нижче середньої по країні.

Я не розумію, звідки взялися міфи, що судді, прокурори, міністерські чиновники повинні отримувати якісь десятки тисяч доларів, і вони чомусь повинні перестати від цього красти, грабувати, вимагати.

Злодій — він і з зарплатою 300 доларів злодій, і з зарплатою 3000 доларів злодій, і з зарплатою 30000 доларів злодій. Зарплата і схильність до крадіжок — не зв'язані речі. Може, пора у владу відбирати людей, які не схильні до крадіжок, які не прагнуть до багатства і розкоші? Адже це визначається аналізом майна і тестами.

Закон про соціальну справедливість не тільки скорочує поточні витрати бюджету, а й запобігає витратам при скороченні держапарату. А скорочувати доведеться багато.

Першоджерело.

Публікується за згодою автора.