Я мзду не беру. Есть ли связь между размером зарплаты чиновника и его склонностью к воровству?

На мой взгляд, когда сменится власть, первым законом, который должен быть подготовлен еще до выборов и поставлен на голосование, должен быть закон о социальной справедливости. Название вызывает улыбку, особенно у постсоветских людей, но по сути…

Максимальная зарплата представителя власти не может быть больше 5 (пяти) средних зарплат.

Приведу примеры из Европы, куда мы стремимся.

Польша. Средняя зарплата 1350 евро, зарплата премьер-министра 3700 евро.

Великобритания. Средняя зарплата 2200 фунтов. Премьер — 13000 фунтов.

Германия. Средняя 3800. Канцлер 17000. Мы видим, что разница между средней зарплатой и зарплатой премьер-министра в Европе отличается в 3-6 раз. По-моему, хороший пример для подражания.

По закону о социальной справедливости любая единоразовая выплата, премия в госсекторе должна составлять не более одной средней зарплаты по стране, не чаще одного раза в год.

А компенсация при увольнении, сокращении — одна средняя зарплата в месяц в течение трех месяцев, если в течение трех месяцев не найдена работа.

Плохие условия? Госслужащие создали такие условия для частного сектора, почему же они должны быть в лучших условиях?

Чиновник, служащий — это человек, выполняющий то, что ему предписано законом. Там не нужна предпринимательская активность, не нужна профессорская экспертность, нужно простое служение людям согласно должностной инструкции.

Другое дело министерские должности, депутаты — это политики. Политик — это человек, работающий над общественными изменениями, над общественным благом. Хочешь быть богатым? Иди в частный сектор. А в государственном — работай на общество, поднимай среднюю зарплату — будешь больше зарабатывать сам.

Государственный сектор — это служение.Как и Нафтогаз существует для обеспечения населения и промышленности как можно более дешевым газом, а не для получения прибыли.

Все зарплаты — и судей, и прокуроров, и учителей, и полицейских, и врачей должны быть привязаны к средней по стране и не сильно от нее отличаться.

Почему у нас учитель, врач и полицейский получают по 8 000, а судья 200 000? Посмотрим на Запад. Там, почему-то, зарплаты судей не сильно отличаются от средней зарплаты по стране.

Зарплата судьи в Швеции 4000 евро (средняя — 2000 евро), Испания 3800 (2200), Германия 3400 (3800), Польша 1600 (1350). В Германии, как видим, зарплата судьи ниже средней по стране.

Я не понимаю, откуда взялись мифы, что судьи, прокуроры, министерские чиновники должны получать какие-то десятки тысяч долларов, и они почему-то должны перестать от этого воровать, грабить, вымогать.

Вор — он и с зарплатой 300 долларов вор, и с зарплатой 3000 долларов вор, и с зарплатой 30000 долларов вор. Зарплата и склонность к воровству — не связанные вещи. Может, пора во власть отбирать людей, не склонных к воровству, не стремящихся к богатству и роскоши? Это ведь определяется анализом имущества и тестами.

Закон о социальной справедливости не только сокращает текущие расходы бюджета, но и предотвращает расходы при сокращении госаппарата. А сокращать придется много.

Первоисточник.

Публикуется с согласия автора.