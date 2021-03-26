Щеплення від ілюзій. Як вакцинація скинула маску соціальності з української держави

У соціальній державі порятунок життя громадян, або, у нашій актуальній дійсності — організація вакцинації, є мірилом усього. Квінтесенцією. Суттю соціального змісту держави.

І катастрофа саме тут — залізний, настирливий доказ, що ніякою соціальною державою Україна не є.

Зображуючи соціальність, наша держава нескінченно потребує прихованих штук, які допомагають цю театральну соціальність, яка плутається у нього під ногами, ігнорувати, обходити.

У боротьбі з ковідом держава показово зобразила себе захисником населення, проголосивши п'ять пріоритетних груп і залізну, справедливу послідовність вакцинації.

І потребувала, як завжди, практичного способу, щоб і тут цю бутафорську соціальність обійти.

Цим способом виявилася вакцинація "публічних людей", наявна поза всякого порядку. Точніше, вакцинація, що вишикує в антиковідному хаосі легальний сервіс для "своїх".

Такі способи в нашої держави є для кожної сфери діяльності.

Для подолання справедливості законів існує український "вовчий" суд.

Для подолання справедливості оподаткування існує фіскальна служба.

Кожен державний інститут у нашій країні працює для того, щоб звернути діяльність формально вільних людей в обслуговування інтересів людей, які володіють державою.

Тут нічого нового, за одним винятком.

Це держава завжди жертвує інтересами звичайних громадян, але вперше вона безпосередньо й наочно жертвує їхнім життями.

Щодня це держава вбиває.

Першоджерело.