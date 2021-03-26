Прививка от иллюзий. Как вакцинация сбросила маску социальности с украинского государства

В социальном государстве спасение жизни граждан, или, в нашей актуальной действительности — организация вакцинации, является мерилом всего. Квинтэссенцией. Сутью социального содержания государства.

И катастрофа именно здесь — железное, громыхающее доказательство, что никаким социальным государством Украина не является.

Изображая социальность, наше государство бесконечно нуждается в скрытых штуках, которые помогают эту театральную, путающуюся у него под ногами социальность игнорировать, обходить.

В борьбе с ковидом государство показательно изобразило себя защитником населения, провозгласив пять приоритетных групп и железную, справедливую, последовательность вакцинации.

И нуждалось, как всегда, в практическом способе, чтобы и здесь эту бутафорскую социальность обойти.

Этим способом оказалась вакцинация "публичных людей", существующая вне всякого порядка. Вернее, выстраивающая в антиковидном хаосе легальный сервис для "своих".

Такие способы у нашего государства есть для каждой области деятельности.

Для преодоления справедливости законов существует украинский "волчий" суд.

Для преодоления справедливости налогообложения существует фискальная служба.

Каждый государственный институт в нашей стране работает для того, чтобы обратить деятельность формально свободных людей в обслуживание интересов людей, владеющих государством.

Тут ничего нового, за одним исключением.

Это государство всегда жертвует интересами обычных граждан, но впервые оно напрямую и наглядно жертвует их жизнями.

Каждый день это государство убивает.

Первоисточник.