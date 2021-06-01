Жити по-новому. Чому українців, які працюють в Польщі, ставатиме все більше

Поки Україна захоплено тасує колоду міністрів і керівників інших відомств, економічні влади держави — сусіда вийшли в народ не багато не мало — Новим економічним курсом Польщі (так званий Polski Ład), покликаним боротися з негативними наслідками пандемії.

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І це при тому, що в 2020 році економіка Польщі впала лише на 2,7% ВВП, тоді як Європа на 5,8% ВВП, а Україна, нагадаю, має мінус 4%.

Щоб у двох словах охарактеризувати розмах починання слід зазначити, що реалізація всіх напрацювань (а розкриті ще не всі подробиці, лише два із шести елементів економічного перезавантаження) вимірюється тризначним числом законопроектів, за заявою одного з керівників уряду їх буде більше ста (!).

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Тобто, виконавчій та законодавчій гілкам влади належить гігантський обсяг роботи, оскільки більшість новацій набувають чинності вже в наступному році.

Ідеологічна суть вже відкритої для обговорення податкової частини Polski Ład досить проста для розуміння — бідні платять менше податків, а багаті більше!

Чинний міністр фінансів прокоментував це так: "Від нової податкової реформи виграють 18 мільйонів поляків, зокрема понад 90% пенсіонерів, 68% людей, які працюють за трудовим договором, і 40% підприємців".

Для її реалізації планується впровадити чотирьохетапну комплексну програму податкових пільг, ось подробиці першого етапу:

в 3,75 рази буде піднятий неоподатковуваний мінімум доходу фізичних осіб (кwota wolna) — з 8 тис до 30 тисяч злотих на рік (якщо перевести в гривню — до 222 тис/рік, тобто зарплата до 18,5 тис грн не оподатковуватиметься);

буде проведене 40-відсоткове підвищення порогу доходу (Drugi próg) після якого застосовуватися більш висока ставка ПДФО в 32% — з 85,5 до 120 тис злотих (приблизно 887 тис грн на рік), що дозволить знизити податкове навантаження для 620 тисяч платників податків.

Для популяризації податкових новацій Міністерство фінансів навіть запустило веб-сайт: taxki.gov.pl/polski-lad/podatki-polski-lad/

Читаючи подібні новини розумієш, що ще рік-два і вже не мільйон, а всі три-п'ять мільйонів українців працюватимуть в польській економіці. Тому що простіше, зрозуміліше, зручніше і вигідніше. Vae victis.

Першоджерело.

Публікується за згодою автора.