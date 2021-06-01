Жить по-новому. Почему украинцев, работающих в Польше, будет становиться все больше

Пока Украина увлеченно тасует колоду министров и руководителей прочих ведомств, экономические власти государства — соседа вышли в народ с немного ни мало — Новым экономическим курсом Польши (так называемый Polski Ład), призванным бороться с негативными последствиями пандемии.

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И это при том, что в 2020 году экономика Польши упала лишь на 2,7% ВВП, тогда как Европа на 5,8% ВВП, а Украина, напомню, имеет минус 4%.

Чтобы в двух словах охарактеризовать размах начинания следует отметить, что реализация всех наработок (а раскрыты еще не все подробности, лишь два из шести элементов экономической перезагрузки) измеряется трехзначным числом законопроектов, по заявлению одного из руководителей правительства их будет более ста (!).

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То есть, исполнительной и законодательной веткам власти предстоит гигантский объем работы, так как большинство новаций вступают в силу уже в следующем году.

Идеологическая суть уже открытой для обсуждения налоговой части Polski Ład достаточно проста для понимания — бедные платят меньше налогов, а богатые больше!

Действующий министр финансов прокомментировал это так: "От новой налоговой реформы выиграют 18 миллионов поляков, в том числе более 90% пенсионеров, 68% людей, работающих по трудовому договору, и 40% предпринимателей".

Для ее реализации планируется внедрить 4-х этапную комплексную программу налоговых льгот, вот подробности первого этапа:

в 3,75 раза будет поднят не облагаемый налогами минимум дохода физических лиц (кwota wolna) - с 8 тыс до 30 тысяч злотых в год (если перевести в гривну — до 222 тыс/год, то есть зарплата до 18,5 тыс грн НЕ будет облагаться налогом);

будет проведено 40-процентное повышение порога дохода (Drugi próg) после которого применяться более высокая ставка НДФЛ в 32% - с 85,5 до 120 тыс злотых (около 887 тыс грн в год), что позволит снизить налоговую нагрузку для 620 тысяч налогоплательщиков.

Для популяризации налоговых новаций Министерство финансов даже запустило веб-сайт: taxki.gov.pl/polski-lad/podatki-polski-lad/

Читая подобные новости понимаешь, что еще год-два и уже не миллион, а все три-пять миллионов украинцев будут работать в польской экономике. Потому что проще, понятнее, удобнее и выгоднее. Vae victis.

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Публикуется с согласия автора.

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