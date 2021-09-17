"Естонський" податок — не панацея. Чому в Польщі провалився податок на виведений капітал

Польський податок на виведений капітал очікує "капітального ремонту".

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Введений в Польщі з початку поточного року варіант податку на виведений капітал (далі — ПнВК) для малого бізнесу, який отримав абревіатуру Estoński CIT, не став предметом активного попиту в бізнес-спільноті.

Станом на початок вересня його обрали менш 400 компаній. Крім того, новація не принесла очікуваних урядом наслідків (наприклад, не скоротила тіньову економіку).

Причин тому кілька:

високий темп впровадження — менш ніж за 5 місяців проєкт із політичного гасла перетворився на закон (для порівняння, українці терпляче очікують введення ПнВК шостий рік). Більшість керівників компаній визнали ризикованим вести бізнес на сирій моделі та вважали за краще перечекати;

існування чинної альтернативи — кілька років у країні діє пільгова знижена ставка податку на прибуток у розмірі 9% для малих підприємств-платників податків (доходи яких не перевищують еквівалент 2 млн євро на рік);

достатньо не комфортні умови перебування на спеціальному режимі оподаткування (вузький спектр дозволених форм компаній, не комфортні умови реінвестування прибутку та інші незручності).

У зв'язку з цим, гарячі голови навіть встигли охрестити новацію "естонською" тільки за назвою.

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Уряд відреагував на обґрунтоване невдоволення бізнес-спільноти та вже на початку вересня Міністерство фінансів Польщі оголосило про намір здійснити модернізацію з такими контурами:

скасування вимоги дотримання норм обов'язкових капітальних витрат (за основними засобами групи 3-8);

розширення сфери застосування спеціального податкового режиму — його зможуть застосовувати нові форми компаній (spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne);

скасування верхньої межі дозволеного обсягу доходів — сьогодні не більше 100 млн злотих (приблизно 692 млн грн).

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Крім цього, ефективна податкова ставка для малого бізнесу буде знижена з 25% до 20%, що також може підвищити ступінь привабливості Estoński CIT.

Ну, а бізнес і громадян України очікує "податковий вирок 5600" і найпрогресивніший бюджет-2022 з приростом збору податків у 144 млрд грн (+15%). Suum cuique.

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