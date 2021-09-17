"Эстонский" налог— не панацея. Почему в Польше провалился налог на выведенный капитал

Польский налог на выведенный капитал ожидает "капитальный ремонт".

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Введенный в Польше с начала текущего года вариант налога на выведенный капитал (далее — НнВК) для малого бизнеса, получивший аббревиатуру Estoński CIT, не стал предметом активного спроса у бизнес-сообщества.

На начало сентября его выбрали менее 400 компаний. Кроме того, новация не принесла ожидаемых правительством последствий (например, не сократила теневую экономику).

Причин тому несколько:

высокий темп внедрения — менее чем за 5 месяцев проект из политического лозунга превратился в закон (для сравнения, украинцы терпеливо ожидают введение НнВК шестой год). Многие руководители компаний сочли рискованным вести бизнес на сырой модели и предпочли переждать;

существование действующей альтернативы — несколько лет в стране действует льготная пониженная ставка налога на прибыль в размере 9% для малых компаний-налогоплательщиков (доходы которых не превышают эквивалент 2 млн евро в год);

достаточно не комфортные условия пребывания на специальном режиме налогообложения (узкий спектр разрешенных форм компаний, не комфортные условия реинвестирования прибыли и прочие неудобства).

В связи с этим, горячие головы даже успели окрестить новацию "эстонской" только по названию.

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Правительство отреагировало на обоснованное недовольство бизнес-сообщества и уже в начале сентября Министерство финансов Польши объявило о намерении осуществить модернизацию со следующими контурами:

отмена требования соблюдения норм обязательных капитальных затрат (по основным средствам группы 3–8);

расширение сферы применения специального налогового режима — его смогут применять новые формы компаний (spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne);

отмена верхнего предела разрешенного объема доходов — сегодня не более 100 млн злотых (около 692 млн грн).

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Кроме этого, эффективная налоговая ставка для малого бизнеса будет снижена с 25% до 20%, что также может повысить степень привлекательности Estoński CIT.

Ну, а бизнес и граждан Украины ожидает "налоговый приговор 5600" и самый прогрессивный бюджет-2022 с приростом сбора налогов в 144 млрд грн (+15%). Suum cuique.

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