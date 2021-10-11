Майдан у пісках Сахари. Чому Туніс та Україна так схожі після своїх революцій

Конституційна контрреволюція в Тунісі.

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Логіка політичних процесів, які відбуваються зараз у Тунісі, до болю нагадує ситуацію в Україні. Думаю, варто замалювати її докладніше.

По суті, йдеться про зіткнення старої бургібістської держави середини XX століття і способу пост-революційної держави, котру намагалися створити протягом останніх 10 років після умовного "майдану", але не змогли.

Харизматичний, популярний серед розчарованих народних мас, президент Каїса Саїд, колишній викладач, котрий несподівано вистрибнув на виборах 2019 року, остаточно увійшов у клінч із політичним істеблішментом і самою державою.

У спробах перебудувати систему під себе і відповідно до своїх ідеалів справедливого суспільства, спираючись на підтримку широких верств населення, деморалізованих "провалом Майдану" 2011 року, він почав конфліктувати із системними силами й олігархами.

Будучи не в змозі змінити систему законним способом, виходячи з власного розуміння революційної логіки, президент скочується в авторитаризм, стає все більш самовпевненим, жорстким і безкомпромісним.

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У підсумку, користуючись економічними труднощами в країні, він виходить за межі правового поля, і розгортає наступ на старі еліти з метою силового перерозподілу політичного впливу і потоків, але при цьому йому не вистачає повного контролю над силовим агрегатом і державними інституціями.

Незначний вихід за межі законів спершу знаходить відгук серед населення, втомленого від постійних політичних чвар і гойдалок, і багато людей щиро підтримують дії президента, хоч вони і не зовсім законні з точки зору чинної Конституції.

Однак в умовах відсутності у президента сильної команди реформаторів і чіткого бачення пост-революційної держави, а також під впливом відчуття всевладдя і всемогутності, на місці зламаних структур нічого не вдається побудувати.

Централізація політичної влади стає безконтрольною, і зрештою президент опиняється в безвихідній ситуації: повернутися в правове поле він не може, оскільки в нього не виходить переламати стару державу попередньої епохи, а без цього повернення сприйматиметься як слабкість, ураження і капітуляція.

Тому, починається інертний шлях до все більшої узурпації влади. Інституційна безпорадність консервує його ще більше в собі.

Авторитарні замашки виливаються в силове придушення вже не тільки політичних опонентів, а й представників громадянського суспільства: журналістів, активістів, правозахисників, академіків, телеведучих, блогерів, бізнесменів. Словом, усіх, хто ставить під сумнів революційний дискурс у тому розумінні, в якому його представляє президент.

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Це призводить до розчарування в ньому частини прихильників, ліберально-налаштованих громадян, які залишилися вірними своїм ідеалам 2011 року. Зростає і критика з боку західних партнерів. Проти президента виступають вже і національні профспілки, і неурядові НГО, і помірні лівоцентристські та ліберальні сили, які раніше намагалися не критикувати дії глави держави й обережно спостерігали за тим, що відбувається здалеку.

У кінцевому рахунку, опозиційні сили починають об'єднуватися в антипрезидентський альянс і знаходити чітку структуру, стаючи потенційною загрозою для президента. Питання тільки в тому, навколо якої фігури вони об'єднаються, коли настане час. І щойно альтернатива президенту з'явиться, почнеться зворотний відлік його кар'єри.

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Можна сказати, що дії президента Тунісу привели до, свого роду, контрреволюції.

Для нього політична криза стала грою з нульовою сумою: або ти переможеш, або програєш, третього не дано. А це створює реальну перспективу реставрації в Тунісі старих порядків, просто з іншими дійовими особами на чолі.

Після 2011 року Туніс, у сприйнятті широкої західної громадськості (а значить, і в нас, оскільки ми прагнемо повторювати наративи їхнього політико-медійного поля) став "єдиним прикладом успіху арабської весни", країною, яка "змогла".

Більш того, якщо проаналізувати рух національних елітних груп після 2011 року, то стане видно, що старі системні сили нікуди не зникали.

Унаслідок "революції" 2010-2011 років витіснити зуміли лише частину керівних еліт, здебільшого з оточення колишнього президента, який став занадто токсичним для всіх, навіть для частини олігархів, які не захотіли впрягатися за нього 10 років тому.

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Решта ж — частина колишньої керівної партії і системні опозиційні сили — залишилися в політиці. Хтось провів ребрендинг, хтось роздрібнився на дрібні політичні партії, десь з'явилися нові люди. Але система радикально не змінилася, хіба що стало більше медіа, думок, балакучих голів і зовнішньополітичного впливу на внутрішньотуніські процеси.

А конституційний переворот президента Тунісу підводить риску під 10-річними потугами побудувати щось інше, і ставить питання про те, а чи хочуть місцеві дійсно щось інше, або ж краще повернутися до добре знайомих правил. І пропозиція президента повернутися до Конституції 1959, напевно, найкраще ілюструє цей момент.

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