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Правило наполегливості. Як знайти хорошу роботу, не роздаючи листівки з резюме біля метро

Читали новину про те, як хлопець у Лондоні знайшов роботу, просто роздаючи резюме біля метро? Я мав схожий досвід пошуку роботи.

Павло Вернівський
Павло Вернівський
Економіст, аналітик
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Пошук роботи у Лондоні
Лондонець Ананья Ахмед знайшов престижну роботу, просто роздаючи резюме біля метро?

Читали новину про те, як хлопець у Лондоні знайшов роботу, просто роздаючи резюме біля метро?

Я мав схожий досвід пошуку роботи. Після закінчення університету мені було важко знайти роботу. Надсилання резюме результату не давало. І якщо мене запрошували кудись, то я просто не міг пройти співбесіду. І ось одного разу мене запросили до банку продавати споживчі кредити в магазинах. Брали всіх поспіль. Спочатку навчали тиждень, а потім остаточна співбесіда… яку я успішно провалив. З 30 людей я один її не пройшов. Це була катастрофа, і я вже був на межі відчаю.

Але вектор я зрозумів і почав активно працювати в цьому напрямку. Я роздрукував кілька резюме і вирішив сам бути ходити і питати з приводу роботи. Перший захід був відносно успішним. Одразу потрапив до начальника відділення банку, який зацікавився мною, але не мав вакансій. Це мене спонукало.

Тільки зрадів я рано. Наступні спроби закінчувалися безрезультатно. Мене всюди відшивали. Найцікавіший випадок був в одному з банків з іноземним капіталом. У відділенні мені порадили звернутися до центрального офісу в HR-відділ. Загалом, і ці співбесіди я провалив.

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Але мені так сподобався банк, що я вирішив піти в інше відділення. Наша пісня гарна й нова: звертайтесь до головного офісу. Я не здавався. Кажу: то, може, ви мене порекомендуєте? Начальниця: "Ну добре". І при мені набирає цього ж HR-менеджера. Він запитує:

— Хлопця випадково не Павло звуть?

— Так.

— Дайте йому слухавку.

І вже мені:

— Павле, ми ж вам виразно пояснили, що ваших послуг не потребуємо.

Мені стало так соромно і незручно, хоч і це мене не зупинило. Зрештою, я все ж таки знайшов роботу в банку.

За деякий час я зацікавився інвест-бізнесом. Спершу я відправляв десятки резюме, але мені практично ніхто не відповідав. Досвіду в цій сфері в мене не було. А якщо відповідали та запрошували на співбесіду, то моя невпевненість губила і цей шанс. Я губився, заїкався. Я навіть ручку не міг продати.

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Треба було щось змінювати. Вирішив використати старий перевірений метод. Тільки спочатку я вирішив розібратися в питанні інвестицій. Потім виписав усі компанії, їхні адреси та почав їздити. В інвесткомпанію було потрапити складніше, ніж у банк. Я приходив у гості під виглядом клієнта, бо інакше зі мною ніхто не хотів зустрічатися. І під час зустрічі намагався максимально розкрити свої знання. Потім плавно переводив бесіду в потрібне русло.

Дивно, але в такі моменти моя невпевненість зникала. Я не знаю, скільки компаній об'їздив. Але одного разу мені пощастило. Не знаю, може, вже руку набив. Я настільки сподобався керівництву, що мені запропонували роботу.

Першоджерело.