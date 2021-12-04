Правило настойчивости. Как найти хорошую работу, не раздавая листовки с резюме возле метро

Читали новость о том, как парень в Лондоне нашел работу просто раздавая резюме возле метро?

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У меня был похожий опыт поиска работы. После окончания университета мне было очень трудно найти работу. Отправка резюме результата не давала. И если меня приглашали куда-то, то я просто не мог пройти собеседование. И вот однажды меня пригласили в банк продавать потребкредиты в магазинах. Брали всех подряд. Сначала обучали неделю, а потом окончательное собеседование… которое я успешно провалил. Из 30 человек я один его не прошел. Это была катастрофа и я уже был на грани отчаяния.

Но вектор я понял и начал активно в работать в этом направлении. Я распечатал несколько резюме и решил сам походить и поспрашивать по поводу работы. Первый заход был относительно успешен. Сразу попал к начальнику отделения банка, который заинтересовался мной, но у него не было вакансий. Это меня подстегнуло.

Только обрадовался я рано. Следующие попытки закончивались безрезультатно. Меня везде отшивали. Самый интересный случай был в одном из банков с иностранным капиталом. В отделении мне посоветовали обратится в центральный офис в HR- отдел. В общем, и это собеседования я провалил.

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Но мне так понравился сам банк, что я решил пойти в другое отделение. Наша песня хороша: обращайтесь в головной офис. Я не сдавался. Говорю: так может, вы меня порекомендуете? Начальница: "Ну, хорошо". И при мне набирает этого же самого HR-менеджера. Он спрашивает:

— Парня случайно не Павел зовут?

— Да.

— Дайте ему трубку.

И уже мне:

— Павел, мы же вам внятно объяснили, что в ваших услугах не нуждаемся.

Мне стало так стыдно и неудобно, хотя и это меня не остановило. В конечном итоге, я все же нашел работу в банке.

Через некоторое время я заинтересовался инвест-бизнесом. Сначала я отправлял десятки резюме, но мне практически никто не отвечал. Опыта в этой сфере у меня не было. А если отвечали и приглашали на собеседование, то моя неуверенность губила и этот шанс. Я терялся, заикался. Я даже ручку не мог продать.

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Надо было что-то менять. Решить использовать старый проверенный метод. Только для начала я решил разобраться в вопросе инвестиций. Потом выписал все компании, их адреса и начал ездить. В инвесткомпанию было попасть труднее, чем в банк. Я приходил в гости под видом клиента, потому что по-другому со мной никто не хотел встречаться. И во время встречи пытался максимально раскрыть свои знания. Потом плавно переводил беседу в нужное мне русло.

Странно, но в такие моменты, моя неуверенность исчезала. Я не знаю сколько компаний объездил. Но однажды мне повезло. Не знаю, может уже руку набил. Я настолько понравился руководству, что мне предложили работу.

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