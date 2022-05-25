Другий Маріуполь? Чим ситуація навколо Сєвєродонецька відрізняється від тієї, що була в Маріуполі

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Російська армія хоче оточити наші війська в Сєвєродонецьку та прилеглих населених пунктах, тобто повторити те, що вони зробили в Маріуполі, а їхні пропагандисти відрапортують про "чергову велику перемогу — визволення ЛНР".

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Але за певної зовнішньої схожості — ворог наступає, ми обороняємося — ситуація на Донбасі має принципові відмінності. Насамперед, Маріуполь розташований у своєрідному кутку та притиснутий до Азовського моря, яке ми, на жаль, не контролюємо. Тому для оточення гарнізону та частин росіян, що відійшли туди, достатньо було підійти до Маріуполя з півдня на додаток до тих частин, які атакували з півночі та заходу.

Тобто трагічну долю Маріуполя зумовило швидке, фактично без бою, захоплення ворогом Херсонської області.

Далі без постачання боєприпасів і продуктів наші воїни могли лише демонструвати героїзм без шансів на прорив оточення. І підійти на допомогу було неможливо.

На Донбасі ж ми зберігаємо значно більше варіантів дій. Можна тримати оборону, підтягнувши резерви. Можна відвести війська з потенційного "котла". Можна симетрично перерізати лінії постачання агресора через Харківську область. Нарешті, є потенційна можливість провести контрнаступальні дії в районі Ізюма, що взагалі може змінити всю картину битви на сто вісімдесят градусів (не видаю жодних секретів, про цей маневр розмірковують уже давно по обидві лінії фронту). У будь-якому разі, сподіваюся, що наше командування виходитиме з того, що необхідно зберегти війська, а не утримати населені пункти за всяку ціну.

Війна пішла в довгу. Але ухвалювати рішення треба вже зараз.

Джерело.

Важливо