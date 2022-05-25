Второй Мариуполь? Чем ситуация вокруг Северодонецка отличается от той, что была в Мариуполе

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Российская армия хочет окружить наши войска в Северодонецке и прилегающих населенных пунктах, то есть повторить то, что они сделали в Мариуполе, а их пропагандистя отрапортуют об "очередной великой победе — освобождении ЛНР".

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Но при некоторой внешней схожести — враг наступает, мы обороняемся — ситуация на Донбассе имеет принципиальные отличия. Прежде всего, Мариуполь находится в своеобразном углу и прижат к Азовскому морю, которое мы, увы, не контролируем. Поэтому для окружения гарнизона и отошедших туда частей россиянам достаточно было подойти к Мариуполю с юга в дополнение к тем частям, которые атаковали с севера и запада.

То есть трагическую судьбу Мариуполя предопределил быстрый, фактически без боя, захват врагом Херсонской области.

Далее без снабжения боеприпасами и продуктами наши воины могли только демонстрировать героизм без шансов на прорыв окружения. И подойти им на помощь было невозможно.

На Донбассе же у нас сохраняется значительно больше вариантов действий. Можно держать оборону, подтянув резервы. Можно отвести войска из потенциального "котла". Можно симметрично перерезать линии снабжения агрессора, идущие через Харьковскую область. Наконец, есть потенциальная возможность провести контрнаступательные действия в районе Изюма, что вообще может поменять всю картину сражения на сто восемьдесят градусов (не выдаю никаких секретов, об этом маневре рассуждают уже давно по обе линии фронта). В любом случае, надеюсь, что наше командование будет исходить из того, что необходимо сберечь войска, а не удержать населенные пункты любой ценой.

Война пошла в долгую. Но принимать решение надо уже сейчас.

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