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Думки Російсько-українська війна

Путіна скидати не будуть, але ракети Україні дадуть. Що ще пообіцяв Байден у статті NYT

"Президент США письмово зафіксував свою позицію щодо допомоги Ураїні у статті в "Нью-Йорі Таймс". Очевидно, що це надія на те, що росіяни прислухаються і злегка попритихнуть. Хибна надія. А ось нам цю статтю вивчити". Думка.

Олександр Кочетков
Олександр Кочетков
Політичний аналітик, колишній інженер-конструктор КБ "Південне"
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Джо Байден
Фото: Скріншот | Президент США Джо Байден анонсував передавання Україні ракет

Чекістський підхід, що треба дезінформувати всіх — і чужих, і своїх, які завтра стануть чужими, настільки органічно ліг на душі глибинного рашистського народу, що став національною рисою. Там усі брешуть на рефлекторному рівні, всіх міряють по собі, тому все одно не повірять ні Байдену, ні Джонсону, ні Зеленому — жодному, крім істинно правдивих людей на кшталт Соловйова і Скабєєвої.

А ось нам статтю вивчити корисно. Щодо військової та фінансової допомоги там не написано нічого нового. Штати не ставлять за мету повалення Путіна або знищення РФ — навіщо, якщо бункерний фюрер сам робить для цього все можливе.

Штати не будуть провокувати Україну і надавати їй зброю, що дозволяє перенести війну на територію Росії.

Важливо зазначити: Штати не проти наших ударів по військових цілях на території РФ, що ми й робимо, Штати не хочуть, щоб українці завойовували собі Бєлгород і Воронеж.

Та й розсудливі українці цього теж не хочуть! Тобто цей принцип не забороняє постачати Україні оперативно-тактичні ракети з дальністю від 300 до 500 км, якими зараз нас атакує недоімперія. Але всьому свій час (поговоримо про це окремо).

США не мають наміру нічого обговорювати щодо України без участі України. Підхід чудовий, подивимося, як він буде реалізовуватися на практиці. Наприклад, дії Німеччини та Франції регулярно змушують у цьому засумніватися. Знову ж таки, підхід не ліквідує величезного впливу США на рішення, які ухвалюються Україною, тож спокушатися не варто.

А ще у статті немає одного найважливішого принципу, який Білий Дім, очевидно, вирішив не афішувати, але про нього регулярно заявляють представники США в непублічних розмовах: розмір і форми фінансової допомоги Україні безпосередньо залежатимуть від наших успіхів у виборі корупції. І з цієї теми нашій владі зістрибнути не вдасться.

Загалом, фюрерок хотів ялтинської конференції з розділу світу? Її проведення цілком можливе. Ось тільки ділитимуть світові держави Росію, причому Україна не просто надасть свою територію для конференції, але й візьме участь у роботі.

Джерело.

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