Симптоми неадекватності. Що насправді відбувається на фронті і в тилу

"Ближче до холодів Росія, напевно, постарається зруйнувати наші розподільні підстанції та теплоелектроцентралі, зануривши Україну в холод і морок. А війну виграє той, хто здатний тривалий період діяти чітко, розумно та ефективно. Як на фронті, так і в тилу". Думка.

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За рахунок чого нам вдалося виграти перший етап війни? За рахунок того, що окупанти перли, відірвавшись на сотні кілометрів від своїх ліній постачання та підставляючись під нашу артилерію і засідки. Вони були у неадекваті, а ми це використали.

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На другому етапі вже не так. Що на Донеччині, що на півдні. Ворог тримається поблизу своїх центрів постачання, наступ веде неквапливо, але постійно. Має серйозну перевагу в артилерії, використовуючи термобаричні та фосфорні боєприпаси, що робить наші звичайні споруди фортифікації неефективними.

Так, ворог зазнає серйозних втрат, але втрат зазнають і ЗСУ! При цьому з'ясувалося, що росіяни здатні поповнювати свої війська навіть швидше, ніж ми це робимо.

І вони таки по пів кілометра на день, але наступають, захоплюючи українську землю. Наші удари у відповідь носять відволікаючий характер і не націлені на прорив фронту. Серйозного просування наші війська не мають ні під Харковом, ні під Херсоном.

Проста поява у нас західних установок залпового вогню сама собою ситуацію змінить мало. Потрібна зміна тактики, і потрібна нова — інформаційна — система організації бою. Тому що навіть наявні натовські гаубиці, ті ж М777, використовуються не на всі потужності.

У тилу місцями спостерігається певне заспокоєння і зростання утриманських настроїв влади: мовляв, Захід нам винен, він зобов'язаний зробити все, що нам необхідно, замість нас, а наше завдання — просити і вимагати голосніше.

При цьому є абсолютно кричущі факти, зокрема спроби відновити "велике будівництво". Причому йдеться не про життєво необхідні інфраструктурні об'єкти на кшталт зруйнованих мостів та залізничних вузлів, а про об'єкти дозвілля.

Розумієте, на нас чекає вкрай важка зима. Ближче до холодів ворог, напевно, намагатиметься зруйнувати наші розподільні підстанції та теплоелектроцентралі, щоб занурити Україну в холод і морок, викликати гуманітарну катастрофу. В таких умовах треба терміново будувати резервні енергетичні потужності, закуповувати мобільні теплоелектростанції, знаходити альтернативні джерела енергії. Але не займатися спорудою плавальних басейнів та іншим розпилом бюджету.

Спринтерський забіг, тобто бліцкриг, росіянам не вдався. Цю війну виграють стаєри — тобто та країна і влада, які здатні тривалий період діяти чітко, розумно та ефективно.

Джерело.

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