Симптомы неадекватности. Что на самом деле происходит на фронте и в тылу

"Ближе к холодам Россия наверняка постарается разрушить наши распределительные подстанции и теплоэлектроцентрали, погрузив Украину в холод и мрак. А войну выиграет тот, кто способен длительный период действовать четко, разумно и эффективно. Как на фронте, так и в тылу". Мнение.

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За счет чего нам удалось выиграть первый этап войны? За счет того, что оккупанты перли, оторвавшись на сотни километров от своих линий снабжения и подставляясь под нашу артиллерию и засады. Они были в неадеквате, а мы это использовали.

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На втором этапе уже не так. Что на Донбассе, что на юге. Враг держится вблизи своих центров снабжения, наступление ведет неспешно, но постоянно. Имеет серьезное преимущество в артиллерии, используя термобарические и фосфорные боеприпасы, что делает наши обычные фортификационные сооружения неэффективными.

Да, враг несет серьезные потери, но сравнимые потери несут и ВСУ! При этом выяснилось, что россияне способны пополнять свои войска даже быстрее, чем это делаем мы.

И они таки по полкилометра в день, но наступают, захватывая украинскую землю. Наши ответные удары носят отвлекающий характер и не нацелены на прорыв фронта. Серьезного продвижения наши войска не имеют ни под Харьковом, ни под Херсоном.

Простое появление у нас западных установок залпового огня само по себе ситуацию изменит мало. Нужно изменение тактики, и нужна новая — информационная — система организация боя. Потому что даже имеющиеся натовские гаубицы, те же М777, используются не на все их возможности.

В тылу же местами наблюдается некая успокоенность и рост иждивенческих настроений власти: мол, Запад нам должен, он обязан сделать все, что нам необходимо, вместо нас, а наша задача — просить и требовать погромче.

При этом есть совершенно вопиющие факты, в частности попытки возобновить "большую стройку". Причем речь идет не о жизненно необходимых инфраструктурных объектах вроде разрушенных мостов и ж/д узлов, а об объектах досуга.

Понимаете, нас ждет крайне тяжелая зима. Ближе к холодам враг наверняка постарается разрушить наши распределительные подстанции и теплоэлектроцентрали, чтобы погрузить Украину в холод и мрак, вызвать гуманитарную катастрофу. В этих условиях надо срочно строить резервные энергетические мощности, закупать мобильные теплоэлектростанции, находить альтернативные источники энергии. Но никак не заниматься сооружением плавательных бассейнов и прочим распилом бюджета.

Спринтерский забег, то есть блицкриг, россиянам не удался. Эту войну выиграют стайеры — то есть та страна и та власть, которые способны длительный период действовать четко, разумно и эффективно.

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