Під видом печива. Як Росія вивозить золото в обхід санкцій ЄС

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Що передбачає 7 пакет санкцій

Нові заборони торкнулися 55 фізичних та юридичних осіб, російського Сбербанку і найголовніше — золота та виробів з нього. Принаймні так вважає Європа. Але досвід показує, що будь-яка заборона — не перешкода для Росії.

Росія знає, як обійти заборони

Ми переконалися на прикладі розслідування CNN, що Росія може вивозити золото під виглядом печива, як це зробила в Судані. Йдеться про 16 рейсів із золотом, яке РФ вивезла з Судану під виглядом печива, яке раніше ніколи не експортувалося з цієї країни. Досить показовий приклад, щоб вкотре переконатися, що Росія обійде будь-які санкції, хоч би якими "жорсткими" вони були.

Або вже всім відомий приклад про фури, "голова" у яких — європейська, а "хвіст" — російський, коли після прийняття шостого пакету санкцій російським фурам заборонили перетинати кордон ЄС. Причіп тоді так і залишався із російськими номерними знаками, бо саме він не підпадав під санкції. Та і це спростило російській стороні багато процесів — не потрібно було перевантажувати товари у свої машини.

Так і із 7 пакетом санкцій. Світ думає, що притиснув Росію з усіх боків, але ворог стає ще винахідливішим і ще більше затягує зашморг на шиях європейців.

Європа не встигне озирнутися, як вивезене з Африки золото ще більше працюватиме на користь Росії та на шкоду Україні, незважаючи на заборону Росії мати доступ до портів.

Звичайно, ефект від санкцій очікувався не таким, але можу запевнити, що будь-якого очікуваного результату не буде, допоки Європа не почне говорити з ворогом однією "мовою" — з обмеженнями у торговельних відносинах.

А поки що санкції виглядають, як кістка для жебрака. Тобто Європа, з одного боку, забороняє все російське, а з іншого — сама не відмовляється від благ.

Росія залишається поганою бензоколонкою та золотою житловою для Європи. Поганою, але нею досі користуються, хоча в Україні вже шостий місяць триває повномасштабна війна на знищення. І таким чином ЄС допомагає фінансувати оборонну галузь країни-агресора та вбивати українців.

Кожен, хто купує російське золото, газ (який досі не заборонений для експорту з Росії), нафту, причетний до вбивств українського народу: Оленівка, Буча, Гостомель, Ірпінь, Мелітополь, Вінниця. І якщо Україна — це "Азов", то країни, які купують щось у Росії, — це вбивці "Азова" і всієї України.

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