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Думки Російсько-українська війна

Росія готує "подарунок" до Дня Незалежності України. До наших кордонів стягує ракети

"24 серпня окупанти можуть організувати масштабний обстріл території України ракетами. Переміщення військової техніки й озброєння, яке відзначають на території Росії, вказують саме на це". Думка.

Олександр Коваленко
Олександр Коваленко
Координатор групи "Інформаційний спротив"
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кинджал, ракета, літак, росія
Гіперзвукова ракета "Кинжал" на озброєнні Росії. Вважається, що її неможливо перехопити.

Для окупантів 24 серпня — це подвійний біль. Перший — це сама незалежність України, а другий — це 6 місяців героїчної боротьби українського народу проти ворога, що перевищує кількісно й технічно.

Тому цілком очікувано, що окупанти можуть на 24 серпня організувати масштабний обстріл території України ракетним озброєнням. І ті переміщення, які відзначають на території Росії, вказують саме на це.

Так, на початок серпня на аеродромі 929-го Державного льотно-випробувального центру Міністерства оборони імені В. П. Чкалова, який розташований на авіабазі Ахтубінська в ПВО було сконцентровано не менше 30 ракет Х-47 "Кинжал".

На аеродромі "Бельбек" (тимчасово окупований Крим) було перекинуто 4 винищувачі МіГ-31 із аеродрому "Кущівська" Краснодарського краю. Нагадаю, що саме МіГ-31 на сьогодні є носіями "гіперзвукових" Х-47М "Кинжал".

Цього тижня з Улан-Уде було зафіксовано вихід ешелонів із боєприпасами у складі 28 вагонів із ракетами для ЗРК С-300 у кількості 32 ЗУР. До кордону з Україною ешелон прибуде до 23 серпня.

Усе це говорить про те, що до 24 серпня окупанти можуть задіяти комбіновані засоби ураження, щоб, як і властиво терористам, затьмарити День Незалежності України.

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