Росія готує "подарунок" до Дня Незалежності України. До наших кордонів стягує ракети

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Для окупантів 24 серпня — це подвійний біль. Перший — це сама незалежність України, а другий — це 6 місяців героїчної боротьби українського народу проти ворога, що перевищує кількісно й технічно.

Тому цілком очікувано, що окупанти можуть на 24 серпня організувати масштабний обстріл території України ракетним озброєнням. І ті переміщення, які відзначають на території Росії, вказують саме на це.

Так, на початок серпня на аеродромі 929-го Державного льотно-випробувального центру Міністерства оборони імені В. П. Чкалова, який розташований на авіабазі Ахтубінська в ПВО було сконцентровано не менше 30 ракет Х-47 "Кинжал".

На аеродромі "Бельбек" (тимчасово окупований Крим) було перекинуто 4 винищувачі МіГ-31 із аеродрому "Кущівська" Краснодарського краю. Нагадаю, що саме МіГ-31 на сьогодні є носіями "гіперзвукових" Х-47М "Кинжал".

Цього тижня з Улан-Уде було зафіксовано вихід ешелонів із боєприпасами у складі 28 вагонів із ракетами для ЗРК С-300 у кількості 32 ЗУР. До кордону з Україною ешелон прибуде до 23 серпня.

Усе це говорить про те, що до 24 серпня окупанти можуть задіяти комбіновані засоби ураження, щоб, як і властиво терористам, затьмарити День Незалежності України.

Джерело

Важливо