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Мнения Российско-украинская война

Россия готовит "подарок" ко Дню независимости Украины. К нашим границам стягивает ракеты

"24 августа оккупанты могут организовать масштабный обстрел территории Украины ракетами. Перемещения военной техники и вооружения, которые отмечаются по территории России, указывают именно на это". Мнение.

Александр Коваленко
Александр Коваленко
Координатор группы "Информационное сопротивление"
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кинжал, ракета, самолет, россия
Гиперзвуковая ракета "Кинжал" на вооружении России. Считается, что ее невозможно перехватить

Для оккупантов 24 августа — это двойная боль. Первая — это сама независимость Украины, а вторая — это 6 месяцев героической борьбы украинского народа против превосходящего количественно и технически врага.

Поэтому, вполне ожидаемо, оккупанты могут на 24 августа организовать масштабный обстрел территории Украины ракетным вооружением. И те перемещения, которые отмечаются по территории России, указывают именно на это.

Так, на начало августа на аэродроме 929-го Государственного летно-испытательного центра Министерства обороны имени В. П. Чкалова, который находится на авиабазе Ахтубинска в ЮВО было сконцентрировано не менее 30 ракет Х-47 "Кинжал".

На аэродроме Бельбек (временно оккупированный Крым) было переброшено 4 истребителя МиГ-31 с аэродрома Кущевского Краснодарского края. Напомню, что именно МиГ-31 на сегодня являются носителями "гиперзвуковых" Х-47М "Кинжал".

На этой неделе из Улан-Удэ был зафиксирован выход эшелонов с боеприпасами в составе 28 вагонов с ракетами для ЗРК С-300 в количестве 32 ЗУР. К границе с Украиной эшелон прибудет до 23 августа.

Все это говорит о том, что к 24 августа оккупанты могут задействовать комбинированные средства поражения, для того чтобы, как и свойственно террористам, омрачить День независимости Украины.

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