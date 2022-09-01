Оренда квартири у Києві. За скільки можна зняти житло та куди рухаються ціни

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

У травні на тлі масового повернення до столиці було короткострокове пожвавлення ринку, радість якого сильно підмочило падіння цін на квартири через надлишок пропозиції.

У той період однокімнатна квартира в безглуздому, але від цього не менш дорогому "Сан Франциско" пішла за 9к+комунальні, і цей факт досі завдає мені болю.

Потім ціни трохи вирівнялися, але й активності у червні поменшало, у липні ще менше, а серпень став гіршим, ніж попередні два. Тепер ось тиждень-два трохи поживіше, хоча ні студентів, ні топменеджерів-експатів так само не спостерігається.

Все в дешевому ціновому сегменті 8-10к, там нижня межа на оренду квартири в Києві навіть підросла через підвищений попит.

Непогано в нашій so-called елітці, там, де квартири в Києві здають від штуки і вище — але тут завжди був штучний товар, на який завжди знаходився споживач.

Найбільша ж*па посередині. Одна моя подруга (топменеджерка) наполягала на довоєнній ціні два місяці при нульовій взаємності, поки не попустилася і не знизила ціну на свою квартиру в Києві 20% (схлип). Проте після цього квартира пішла за добу.

З тенденцій:

Запитують, чи є тепла підлога і як грітимемося, якщо що, і чи витримає проводка конвектори. Ніхто не знає, у всіх це також перша війна.

Є міграція з лівого берега на правий, що подешевшав. Тут міг би бути бородатий жарт, але навіщо.

Переселенців багато, але вони не переважають.

Як і раніше, найбажаніший орендар — аутист-айтішник із зарплатою в доларах, але їх на всіх не вистачає.

Бариг-киян, зрозуміло, ніхто не толерує, тож я просто фіксую, без претензії на співчуття.

Джерело