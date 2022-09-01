Оренда квартири у Києві. За скільки можна зняти житло та куди рухаються ціни
"Після триденного спілкування з ріелторами розповім про нові орендні реалії у Києві. Зокрема кому хочуть здавати житло власники квартир і на що звертають увагу ті, хто шукає житло". Думка.
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У травні на тлі масового повернення до столиці було короткострокове пожвавлення ринку, радість якого сильно підмочило падіння цін на квартири через надлишок пропозиції.
У той період однокімнатна квартира в безглуздому, але від цього не менш дорогому "Сан Франциско" пішла за 9к+комунальні, і цей факт досі завдає мені болю.
Потім ціни трохи вирівнялися, але й активності у червні поменшало, у липні ще менше, а серпень став гіршим, ніж попередні два. Тепер ось тиждень-два трохи поживіше, хоча ні студентів, ні топменеджерів-експатів так само не спостерігається.
Все в дешевому ціновому сегменті 8-10к, там нижня межа на оренду квартири в Києві навіть підросла через підвищений попит.
Непогано в нашій so-called елітці, там, де квартири в Києві здають від штуки і вище — але тут завжди був штучний товар, на який завжди знаходився споживач.
Найбільша ж*па посередині. Одна моя подруга (топменеджерка) наполягала на довоєнній ціні два місяці при нульовій взаємності, поки не попустилася і не знизила ціну на свою квартиру в Києві 20% (схлип). Проте після цього квартира пішла за добу.
З тенденцій:
- Запитують, чи є тепла підлога і як грітимемося, якщо що, і чи витримає проводка конвектори. Ніхто не знає, у всіх це також перша війна.
- Є міграція з лівого берега на правий, що подешевшав. Тут міг би бути бородатий жарт, але навіщо.
- Переселенців багато, але вони не переважають.
- Як і раніше, найбажаніший орендар — аутист-айтішник із зарплатою в доларах, але їх на всіх не вистачає.
- Бариг-киян, зрозуміло, ніхто не толерує, тож я просто фіксую, без претензії на співчуття.