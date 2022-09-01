Аренда квартиры в Киеве. За сколько можно снять жилье и куда движутся цены
"После трехдневного общения с риелторами расскажу про новые арендные реалии в Киеве. В том числе, кому хотят сдавать жилье собственники квартир и на что обращают внимание те, кто ищет жилье". Мнение.
Мы . Мы из Украины
С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами.Поддержать
В мае на фоне массовых возвратов в столицу было краткосрочное оживление рынка, радость которого сильно подмочило падение цен на квартиры из-за избытка предложения.
В тот период однокомнатная квартира в дурацком, но от этого не менее дорогом "Сан Франциско" ушла за 9к+коммунальные, и этот факт до сих пор причиняет мне боль.
Потом цены чуть выровнялись, но и активности в июне стало меньше, в июле еще меньше, а август стал хуже, чем предыдущие два. Сейчас вот неделю-две чуток поживее, хотя ни студентов, ни топ-менеджеров-экспатов все так же не наблюдается.
Все зашибись в дешевом ценовом сегменте 8-10к, там нижняя граница на аренду квартиры в Киеве даже подросла из-за повышенного спроса.
Неплохо в нашей so-called элиточке, там, где квартиры в Киеве сдают от штуки и выше — но тут всегда был штучный товар, на который всегда находился потребитель.
Самая ж*па посередине. Одна моя подруга (топ-менеджер) упорствовала в довоенной цене два месяца при нулевой взаимности, пока не попустилась и не снизила цену на свою квартиры в Киеве 20% (всхлип). Зато после этого квартира ушло за сутки.
Из тенденций:
- Спрашивают, есть ли теплый пол и как будем греться, если что, и выдержит ли проводка конвекторы. Никто не знает, у всех это тоже первая война.
- Есть миграция с левого берега на подешевевший правый. Тут могла бы быть бородатая шутка, но зачем.
- Переселенцев много, но они не превалируют.
- Как и раньше, самый желанный арендатор — аутист-айтишник с зарплатой в долларе, но их на всех не хватает.
- Барыг-киевлян, разумеется, никто не толерирует, так что я просто фиксирую, без претензии на сочувствие.