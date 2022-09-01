Аренда квартиры в Киеве. За сколько можно снять жилье и куда движутся цены

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В мае на фоне массовых возвратов в столицу было краткосрочное оживление рынка, радость которого сильно подмочило падение цен на квартиры из-за избытка предложения.

В тот период однокомнатная квартира в дурацком, но от этого не менее дорогом "Сан Франциско" ушла за 9к+коммунальные, и этот факт до сих пор причиняет мне боль.

Потом цены чуть выровнялись, но и активности в июне стало меньше, в июле еще меньше, а август стал хуже, чем предыдущие два. Сейчас вот неделю-две чуток поживее, хотя ни студентов, ни топ-менеджеров-экспатов все так же не наблюдается.

Все зашибись в дешевом ценовом сегменте 8-10к, там нижняя граница на аренду квартиры в Киеве даже подросла из-за повышенного спроса.

Неплохо в нашей so-called элиточке, там, где квартиры в Киеве сдают от штуки и выше — но тут всегда был штучный товар, на который всегда находился потребитель.

Самая ж*па посередине. Одна моя подруга (топ-менеджер) упорствовала в довоенной цене два месяца при нулевой взаимности, пока не попустилась и не снизила цену на свою квартиры в Киеве 20% (всхлип). Зато после этого квартира ушло за сутки.

Из тенденций:

Спрашивают, есть ли теплый пол и как будем греться, если что, и выдержит ли проводка конвекторы. Никто не знает, у всех это тоже первая война.

Есть миграция с левого берега на подешевевший правый. Тут могла бы быть бородатая шутка, но зачем.

Переселенцев много, но они не превалируют.

Как и раньше, самый желанный арендатор — аутист-айтишник с зарплатой в долларе, но их на всех не хватает.

Барыг-киевлян, разумеется, никто не толерирует, так что я просто фиксирую, без претензии на сочувствие.

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