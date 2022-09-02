Центр російської опозиції в Україні, чи Троянський кінь на новий лад?

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Зауваження перше

Серед емігрантів із Росії є ті, хто проти "наявного режиму". Здебільшого вони проти за умови збереження статусу "комфортного" (для всіх і себе насамперед) опозиціонера.

При цьому не факт, що вони виступають за вільну і незалежну Україну, а не за малоросію, тільки на новий, "більш цивілізований" у їхньому розумінні лад.

Зауваження друге

В Україні фактично заборонена діяльність проросійських структур. Чи не буде створено так можливість для відновлення їх діяльності "з чорного входу"?

Плюс, чи не створить так сама Україна в себе ще одне підґрунтя для реалізації в Україні "доктрини Герасимова" — доктрини керованого хаосу?

Зауваження третє

У 1942 році США відправили майже 120 тисяч людей, які мали японське коріння, до "воєнних центрів переміщення", де-факто — концтаборів. При цьому понад 60% із них мали американське громадянство (!), та не було жодного підтвердженого випадку зради зазначених осіб (!).

Для нас практика концтаборів є абсолютно неприйнятною. Але при цьому треба мати на увазі, що США, які й у ті часи мали набагато ефективніший і менш корумпований державний апарат, не створювали на своїй території "центри японської опозиції".

Зауваження четверте

Світова історія ще не знала прикладів, щоб троянський кінь відбудовувався у самій Трої. Ми маємо шанс бути в цьому першими. Ось тільки наслідки цього можуть бути не менш руйнівними, ніж в історичного зразка.

Зауваження п'яте

Після звірств, скоєних РФ в Україні, в абсолютної більшості наших громадян, й особливо в тих, хто безпосередньо бере участь у війні, склалося однозначне ставлення до росіян. Як до тих, хто носить військову форму, так і до тих, хто багато років де-факто сприяв відгодівлі цього монстра.

Не враховувати їхню позицію, особливо під час війни, просто небезпечно. А розбиратися в тому, який росіянин — "хароший", а який — ні, на мою думку, краще після нашої Перемоги. Якщо це взагалі буде актуальним.

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