Путін здасть Луганську область? Чому "аналітики", які це стверджують, помиляються

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Related video

Отже. Наразі на донбаському плацдармі зосереджено підрозділи 1 і 2 АК, 2, 5, 8, 29, 36, 58, а також 90 ТД, підрозділи 1 ТА, шмаття 3 АК та інший різношерстий зброд типу зеків ПВК "Вагнер".

Раніше я писав про те, що на донбаському плацдармі втрачено ефективність системи управління через присутність настільки різношерстого контингенту. Там немає єдиного центру правління, навіть на рівні підрозділу нижньої ланки управління як такого немає.

Це стало наслідком чогось? Наслідком того, що донбаський плацдарм одночасно, особливо після втечі з Харківської області, був насичений великою кількістю підрозділів російських окупаційних військ. І ціль їх одна — утримання плацдарму за будь-яку ціну, насамперед у вигляді кількісної маси.

Це схоже на готовність зливу? Ні. Це швидше схоже на відчайдушну спробу утримати плацдарм, на якому сконцентровано кілька дуже важливих логістичних артерій, зокрема залізничних, без яких Москва втратить можливість повноцінного забезпечення своїх передових підрозділів.

На південному плацдармі ми можемо бачити концентрацію підрозділів 1 АК, 5, 8, 35, 36, 49 ОВА, 22 АК, а також представників 3 АК. Тобто тут більш-менш система управління є стабільною, але не на правому березі Херсонщини. Проте, відмінність від Донбаського плацдарму відчутна.

Також відчувається намір РФ сконцентрувати основний оборонний ресурс на запорізькій локації, щоб не допустити прориву на лівобережну Херсонщину та, раптово, південний напрямок у Донецькій області.

Тобто говорити про те, що Путін зіллє Луганщину, некоректно. Він триматиметься за кожен плацдарм, немов шалений кіт, який напився валеріанки і тримається за фіранки, від яких його намагаються відірвати.

Зрозуміло, це не змінить кінцевого результату, але говорити про те, що він може залишити якусь локацію без опору — ні, такого не буде. Кожен метр нашої землі дістається нашим воїнам тяжкою працею і колосальними зусиллями.

З іншого боку, це не скасовує того, що "браві" війська "другої" армії світу залишатимуть цю локацію самостійно, тільки п'яти виблискуватимуть за вухами! Без огляду на наказ командування стояти до останнього бійця.

Джерело

Важливо