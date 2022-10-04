Путин сдаст Луганскую область? Почему утверждающие это "аналитики" ошибаются

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Итак. Сейчас на донбасском плацдарме сосредоточены подразделения 1 и 2 АК, 2, 5, 8, 29, 36, 58, а так же 90 ТД, подразделения 1 ТА, ошметки 3 АК и прочий разношерстный сброд типа зэков ЧВК "Вагнер".

Ранее я писал о том, что на донбасском плацдарме утрачена эффективность системы управления из-за присутствия настолько разношерстного контингента. Там нет единого центра правления, даже на уровне подразделения нижнего звена управления как такового нет.

Это стало следствием чего? Следствием того, что донбасский плацдарм единовременно, особенно после бегства из Харьковской области, был насыщен большим числом подразделений российских оккупационных войск. И цель их одна — удержание плацдарма любой ценой, в первую очередь в виде количественной массы.

Это похоже на готовность слива? Нет. Это скорее похоже на отчаянную попытку удержать плацдарм, на котором сконцентрировано несколько очень важных логистических артерий, в том числе железнодорожных, без которых Москва потеряет возможность полноценного обеспечения своих передовых подразделений.

На южном плацдарме мы можем видеть концентрацию подразделений 1 АК, 5, 8, 35, 36, 49 ОВА, 22 АК, а также представителей 3 АК. То есть здесь более-менее система управления стабильна, но не на правом берегу Херсонщины. Тем не менее, отличие от Донбасского плацдарма ощутимо.

Также ощущается намерение РФ сконцентрировать основной оборонный ресурс на запорожской локации, дабы не допустить прорыв на левобережную Херсонщину и, внезапно, южное направление в Донецкой области.

То есть говорить о том, что Путин сольет Луганщину, некорректно. Он будет держаться за каждый плацдарм, словно бешеный кот, упившийся валерьянки и держащийся за занавески, от которых его пытаются оторвать.

Разумеется, это не изменит конечного результата, но говорить о том, что он может бросить какую-то локацию без сопротивления — нет, такого не будет. Каждый метр нашей земли достается нашим воинам с большим трудом и колоссальными усилиями.

С другой стороны, это не отменяет того, что "бравые" войска "второй" армии мира будут эту локацию покидать самостоятельно, только пятки будут сверкать за ушами! Без какой-либо оглядки на приказ командования стоять до последнего бойца.

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