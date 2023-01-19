Зброя розгрому Росії. Що вирішать на "Рамштайні"

Related video

Перша концепція — це активний підхід Великобританії, яка вважає, що Україну треба озброїти всім найсучаснішим і в такій кількості, щоб вже цього року розгромити окупантів та вибити їх із усіх захоплених територій. Звідси і готовність Великобританії постачати нам танки "Челленжер" — до речі, одні з найдорожчих у світі.

Символом протилежного підходу є Німеччина, яка вважає, що давати зброю треба таку й стільки, щоб Україну не завоювали. Нехай війна тягнеться і тягнеться, тоді економічні проблеми та наростаюча внутрішньополітична напруженість змусять Кремль говорити про мир конструктивно.

Як на мене, позиція гранично м'якотіла. Знову ж таки, незважаючи на жахливі біди, що переживаються, колись рядові німці так і не переконали свого Путіна на ім'я Адольф припинити воювати з усім світом. Для цього знадобився розгром.

США займають серединну позицію, схиляючись то до британців, то до німців.

Для весняного наступу нам потрібні танки та бронетранспортери. Причому багато — сотні, а не десятки. Питання в тому, що якщо Штати дадуть Україні символічний десяток своїх Абрамсів, то Німеччині теж доведеться дати дозвіл на передачу своїх Леопардів. А таких танків у світі повно.

Гадаю, гордієв вузол на "Рамштайні" буде розрубаний, і не самі Штати, але якась країна з їхньої подачі таки надішле "Абрамси" нам. А далі покотиться.

На цьому геополітичному тлі тьмяніє один дуже позитивний момент. Практично вирішено, що нам буде поставлено гібридні плануючі бомби. Звучить, звичайно, дивно, бо така бомба вже гібрид бомби і планера. Тому їх і треба використовувати з літаків або гелікоптерів на великій висоті, але тоді вони стануть зручною мішенню для ворожої ППО. А тут до бомби з крильцями GBU 39 додається ракетний двигун М 26 і вуаля! — виходить високоточна зброя, яка здатна різко змінити баланс сил на фронті на користь України. Тому, що подібних бомб і двигунів у США накопичено достатньо.

Тому, що запускається ця штука із землі, з тих самих платформ "Хаймарсів", які вже чудово працюють на фронті. Тобто вчитися не треба – отримали та працюємо! При цьому дальність зростає вдвічі за збереження точності плюс-мінус 1 метр. А 13 кг вибухівки вистачає щоб знищити будь-яку одиницю бронетехніки, стартову ракетну позицію, штаб, скупчення живої сили.

Якщо з появою "Хаймарсів" ворогові довелося ламати свою логістику, відсуваючи склади на 100 км. від лінії фронту, то з появою такого гібрида від "Боїнга" їх доведеться відтягувати аж на 200 км. А це 8-10 годин на доставку, тобто ворог почне відчувати снарядний та інший голод. Причому гібридні авіабомби здатні вражати і цілі, що рухаються.

Загалом "Рамштайн" здатний нас порадувати. Хоча будь-яка суперзброя марна без умілих рук незламних українських воїнів.

Джерело

Важливо