Зброя розгрому Росії. Що вирішать на "Рамштайні"
"Пишу напередодні чергового "Рамштайну", який обіцяє стати якщо не історичним, то переломним. Тому, що на ньому стане очевидним, яка концепція обнулення недоімперії взяла гору на Заході — м'якотіла від Німеччини або жорстка, як у Великобританії". Думка.
Перша концепція — це активний підхід Великобританії, яка вважає, що Україну треба озброїти всім найсучаснішим і в такій кількості, щоб вже цього року розгромити окупантів та вибити їх із усіх захоплених територій. Звідси і готовність Великобританії постачати нам танки "Челленжер" — до речі, одні з найдорожчих у світі.
Символом протилежного підходу є Німеччина, яка вважає, що давати зброю треба таку й стільки, щоб Україну не завоювали. Нехай війна тягнеться і тягнеться, тоді економічні проблеми та наростаюча внутрішньополітична напруженість змусять Кремль говорити про мир конструктивно.
Як на мене, позиція гранично м'якотіла. Знову ж таки, незважаючи на жахливі біди, що переживаються, колись рядові німці так і не переконали свого Путіна на ім'я Адольф припинити воювати з усім світом. Для цього знадобився розгром.
США займають серединну позицію, схиляючись то до британців, то до німців.
Для весняного наступу нам потрібні танки та бронетранспортери. Причому багато — сотні, а не десятки. Питання в тому, що якщо Штати дадуть Україні символічний десяток своїх Абрамсів, то Німеччині теж доведеться дати дозвіл на передачу своїх Леопардів. А таких танків у світі повно.
Гадаю, гордієв вузол на "Рамштайні" буде розрубаний, і не самі Штати, але якась країна з їхньої подачі таки надішле "Абрамси" нам. А далі покотиться.
На цьому геополітичному тлі тьмяніє один дуже позитивний момент. Практично вирішено, що нам буде поставлено гібридні плануючі бомби. Звучить, звичайно, дивно, бо така бомба вже гібрид бомби і планера. Тому їх і треба використовувати з літаків або гелікоптерів на великій висоті, але тоді вони стануть зручною мішенню для ворожої ППО. А тут до бомби з крильцями GBU 39 додається ракетний двигун М 26 і вуаля! — виходить високоточна зброя, яка здатна різко змінити баланс сил на фронті на користь України. Тому, що подібних бомб і двигунів у США накопичено достатньо.
Тому, що запускається ця штука із землі, з тих самих платформ "Хаймарсів", які вже чудово працюють на фронті. Тобто вчитися не треба – отримали та працюємо! При цьому дальність зростає вдвічі за збереження точності плюс-мінус 1 метр. А 13 кг вибухівки вистачає щоб знищити будь-яку одиницю бронетехніки, стартову ракетну позицію, штаб, скупчення живої сили.
Якщо з появою "Хаймарсів" ворогові довелося ламати свою логістику, відсуваючи склади на 100 км. від лінії фронту, то з появою такого гібрида від "Боїнга" їх доведеться відтягувати аж на 200 км. А це 8-10 годин на доставку, тобто ворог почне відчувати снарядний та інший голод. Причому гібридні авіабомби здатні вражати і цілі, що рухаються.
Загалом "Рамштайн" здатний нас порадувати. Хоча будь-яка суперзброя марна без умілих рук незламних українських воїнів.Важливо