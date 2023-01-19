Оружие разгрома России. Что решат на "Рамштайне"

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Первая концепция — это активный подход Великобритании, которая считает, что Украину надо вооружить всем самым современным и в таком количестве, чтобы уже в этом году разгромить оккупантов и выбить их со всех захваченных территорий. Отсюда и готовность Великобритании поставлять нам танки "Челленжер" — кстати, одни из самых дорогих в мире.

Символом противоположного подхода является Германия, которая считает, что давать оружия надо такое и столько, чтобы Украину не завоевали. Пусть война тянется и тянется, тогда экономические проблемы и нарастающая внутриполитическая напряженность заставят Кремль говорить о мире конструктивно.

Как по мне, позиция предельно мягкотелая. Опять же, несмотря на переживаемые чудовищные беды, когда-то рядовые немцы так и не убедили своего Путина по имени Адольф прекратить воевать со всем миром. Для этого понадобился разгром.

США занимают срединную позицию, склоняясь то к британцам, то к немцам.

Для весеннего наступления нам нужны танки и бронетранспортеры. Причем, много — сотни, а не десятки. Вопрос в том, что если Штаты дадут Украине символический десяток своих "Абрамсов", то Германии тоже придется дать разрешение на передачу своих "Леопардов". А таких танков в мире полно.

Полагаю, гордиев узел на "Рамштайне" будет разрублен, и не сами Штаты, но какая-то страна с их подачи таки отправит "Абрамсы" нам. А дальше покатится.

На этом геополитическом фоне меркнет один очень позитивный момент. Практически решено, что нам будут поставлены гибридные планирующие бомбы. Звучит, конечно, странновато, потому что такая бомба — уже гибрид бомбы и планера. Поэтому их и надо использовать с самолетов или вертолетов на большой высоте, но тогда они станут удобной мишенью для вражеской ПВО. А тут к бомбе с крылышками GBU 39 добавляет ракетный двигатель М 26 и — вуаля! — получается высокоточное оружие, которое способно резко изменить баланс сил на фронте в пользу Украины. Потому что подобных и бомб, и двигателей в США накоплено предостаточно.

Потому что запускается эта штука с земли, с тех самых платформ "Хаймарсов", которые уже прекрасно работают на фронте. То есть учиться не надо — получили и работаем! При этом дальность возрастает вдвое при сохранении точности плюс-минус 1 метр. А 13 кг взрывчатки хватает, чтобы уничтожить любую единицу бронетехники, стартовую ракетную позицию, штаб, скопление живой силы.

Если с появлением "Хаймарсов" врагу пришлось ломать свою логистику, отодвигая склады на 100 км от линии фронта, то с появлением такого гибрида от "Боинга" их придется оттаскивать аж на 200 км. А это 8-10 часов на доставку, то есть враг начнет испытывать снарядный и прочий голод. Причем гибридные авиабомбы способны поражать и движущиеся цели.

В общем, "Рамштайн" способен нас порадовать. Хотя любое супероружие бесполезно без умелых рук несгибаемых украинских воинов.

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