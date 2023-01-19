Оружие разгрома России. Что решат на "Рамштайне"
"Пишу накануне очередного "Рамштайна", который обещает стать если не историческим, то переломным. Потому что на нем станет очевидным, какая концепция обнуления недоимперии возобладала на Западе — мягкотелая от Германии или жесткая, как у Великобритании". Мнение.
Первая концепция — это активный подход Великобритании, которая считает, что Украину надо вооружить всем самым современным и в таком количестве, чтобы уже в этом году разгромить оккупантов и выбить их со всех захваченных территорий. Отсюда и готовность Великобритании поставлять нам танки "Челленжер" — кстати, одни из самых дорогих в мире.
Символом противоположного подхода является Германия, которая считает, что давать оружия надо такое и столько, чтобы Украину не завоевали. Пусть война тянется и тянется, тогда экономические проблемы и нарастающая внутриполитическая напряженность заставят Кремль говорить о мире конструктивно.
Как по мне, позиция предельно мягкотелая. Опять же, несмотря на переживаемые чудовищные беды, когда-то рядовые немцы так и не убедили своего Путина по имени Адольф прекратить воевать со всем миром. Для этого понадобился разгром.
США занимают срединную позицию, склоняясь то к британцам, то к немцам.
Для весеннего наступления нам нужны танки и бронетранспортеры. Причем, много — сотни, а не десятки. Вопрос в том, что если Штаты дадут Украине символический десяток своих "Абрамсов", то Германии тоже придется дать разрешение на передачу своих "Леопардов". А таких танков в мире полно.
Полагаю, гордиев узел на "Рамштайне" будет разрублен, и не сами Штаты, но какая-то страна с их подачи таки отправит "Абрамсы" нам. А дальше покатится.
На этом геополитическом фоне меркнет один очень позитивный момент. Практически решено, что нам будут поставлены гибридные планирующие бомбы. Звучит, конечно, странновато, потому что такая бомба — уже гибрид бомбы и планера. Поэтому их и надо использовать с самолетов или вертолетов на большой высоте, но тогда они станут удобной мишенью для вражеской ПВО. А тут к бомбе с крылышками GBU 39 добавляет ракетный двигатель М 26 и — вуаля! — получается высокоточное оружие, которое способно резко изменить баланс сил на фронте в пользу Украины. Потому что подобных и бомб, и двигателей в США накоплено предостаточно.
Потому что запускается эта штука с земли, с тех самых платформ "Хаймарсов", которые уже прекрасно работают на фронте. То есть учиться не надо — получили и работаем! При этом дальность возрастает вдвое при сохранении точности плюс-минус 1 метр. А 13 кг взрывчатки хватает, чтобы уничтожить любую единицу бронетехники, стартовую ракетную позицию, штаб, скопление живой силы.
Если с появлением "Хаймарсов" врагу пришлось ломать свою логистику, отодвигая склады на 100 км от линии фронта, то с появлением такого гибрида от "Боинга" их придется оттаскивать аж на 200 км. А это 8-10 часов на доставку, то есть враг начнет испытывать снарядный и прочий голод. Причем гибридные авиабомбы способны поражать и движущиеся цели.
В общем, "Рамштайн" способен нас порадовать. Хотя любое супероружие бесполезно без умелых рук несгибаемых украинских воинов.Важно