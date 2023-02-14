Коли РФ планує наступний ракетний удар: математичний розрахунок

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Оновив дані про ракетні удари та зробив новий прогноз:

1) 10-11 жовтня — 112 ракет, збито 65 (58%).

2) 17 жовтня (через 6 днів) — 9 ракет, збито 3 ракети (33%).

3) 22 жовтня (через 5 днів) — 36 ракет, збито 18 (50%).

4) 31 жовтня (через 9 днів) — 56 ракет, збито 45 (80%).

5) 15-17 листопада (через 15 днів) — 108 ракет, збито 79 (73%).

6) 23 листопада (через 6 днів) — 67 ракет, збито 51 (77,5%). Блекаут.

7) 5 грудня (через 12 днів) — 70 ракет, збито 60 (86%).

8) 16 грудня (через 11 днів) — 76 ракет, збито 60 (79%).

9) 29-31 грудня (через 13 днів) — 81 ракета, збито 74 (79%) — застосовували балістичні.

10) 14 січня (через 15 днів) — 38 ракет, збито 25 (67%).

11) 26 січня (через 12 днів) — 55 ракет, збито 47 (3 не долетіли до зони дії ППО та впали) (90%).

12) 10 лютого (через 15 днів) — 71 ракета, збито 60 (84%).

Загалом, починаючи з 10 жовтня, ми мали 12 масованих ракетних ударів. Середня кількість ракет опустилася до 65. Ресурси до справді обмежені.

Між ракетними обстрілами в середньому пауза 9 днів із тенденцією до збільшення до 15 днів. Що також підтверджує обмеженість ресурсів і зростання часу на поповнення запасів для удару. Середня ефективність збивання в періоді — 71%. За останні 2 місяці ефективність зросла до 80%. Виходячи зі статистичних даних, наступний удар може бути через 13-15 днів, тобто 23-25 лютого із загальною кількістю ракет до 65.

Можна сказати, що результативність українського ППО зростає, енергетичні ризики для нас знижуються. Настає весна, а разом із нею і наша перемога!

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