Когда РФ планирует следующий ракетный удар: математический расчет

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Обновил данные о ракетных ударах и сделал новый прогноз:

1) 10-11 октября — 112 ракет, сбито 65 (58%).

2) 17 октября (через 6 дней) — 9 ракет, сбито 3 ракеты (33%).

3) 22 октября (через 5 дней) — 36 ракет, сбито 18 (50%).

4) 31 октября (через 9 дней) — 56 ракет, сбито 45 (80%).

5) 15-17 ноября (через 15 дней) — 108 ракет, сбито 79 (73%).

6) 23 ноября (через 6 дней) — 67 ракет, сбито 51 (77,5%). Блэкаут.

7) 5 декабря (через 12 дней) — 70 ракет, сбито 60 (86%).

8) 16 декабря (через 11 дней) — 76 ракет, сбито 60 (79%).

9) 29-31 декабря (через 13 дней) — 81 ракета, сбито 74 (79%) — применяли баллистические.

10) 14 января (через 15 дней) — 38 ракет, сбито 25 (67%).

11) 26 января (через 12 дней) — 55 ракет, сбито 47 (3 не долетели до зоны действия ПВО и упали) (90%).

12) 10 февраля (через 15 дней) — 71 ракета, сбито 60 (84%).

В общей сложности, начиная с 10 октября, у нас было 12 массированных ракетных ударов. Среднее количество ракет опустилось до 65. Ресурсы в РФ действительно ограничены.

Между ракетными обстрелами в среднем пауза 9 дней с тенденцией к увеличению до 15 дней. Что также подтверждает ограниченность ресурсов и рост времени на пополнение запасов для удара.Средняя эффективность сбивания в периоде — 71%. За последние 2 месяца эффективность возросла до 80%.Исходя из статистических данных, следующий удар может быть через 13−15 дней, то есть 23−25 февраля с общим количеством ракет до 65.

Можно сказать, что результативность украинского ПВО растет, энергетические риски для нас снижаются. Грядет весна, а вместе с ней и наша победа!

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