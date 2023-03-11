Бахмут: оперативного оточення немає, ЗСУ тримають оборону міста

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Російська пропаганда, постійно описавши ситуацію у Бахмуті, використовує термін "оперативне оточення". І це помилкове словосполучення стало ненав'язливо інтегруватися і в наш інформаційний простір.

Насправді ж жодного оперативного оточення в Бахмуті немає. Застосування даного терміна як помилково, так й грубо непрофесійне у тих описах оперативної обстановки у місті й навколо нього.

Хоча чудово зрозуміло, чому російська пропаганда нав'язує цей термін, який мало кому зрозумілий, але з якого намагаються вичавити максимум ефекту, поширивши спотворену інформацію, яка водночас покликана мотивувати і демотивувати. Все залежить від споживача.

Адже на дев'ятий місяць наступу на Бахмут це маленьке містечко не в оточенні! І як нав'язувати споживачеві інформаційного фаст-фуду деякі реляції? Дуже просто — згодовувати йому незрозумілі терміни, в яких він нічого не розуміє, але віддалено малює собі спотворену картинку.

То що таке "оперативне оточення"? Це позиція підрозділу, коли його ізольовано від основної групи військ, у результаті чого воно неспроможне отримувати постачання чи забезпечити собі вихід із зони ізоляції, але має свободу маневру.

Тобто "оперативне оточення" — це якби Бахмут у теперішньому його стані був би повністю оточений, але саме місто залишалося б під контролем ЗСУ, які могли б вільно переміщатися в його межах для відбиття атак супротивника — мали б свободу маневру.

Отже, місто зараз не знаходиться в оперативному оточенні, і застосування даного терміна не тільки неправильно, а й є підіграванням російській пропаганді, яка розповсюджує маніпуляції в межах загального ланцюжка ІПСО Бахмуту.

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