Бахмут: оперативного окружения нет, ВСУ держат оборону города

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Российская пропаганда, постоянно описывая ситуацию в Бахмуте, использует термин "оперативное окружение". И данное ошибочное словосочетание стало ненавязчиво интегрироваться и в наше информационное пространство.

В реальности же никакого оперативного окружения в Бахмуте нет. Применение данного термина не только ошибочно, но и грубо непрофессиональное в контексте описания оперативной обстановки в городе и вокруг него.

Хотя прекрасно понятно, почему российская пропаганда навязывает этот термин, который мало кому понятен, но из которого пытаются выжать максимум эффекта, распространяя искаженную информацию, одновременно призванную мотивировать и демотивировать. Все зависит от потребителя.

Ведь на девятый месяц наступления на Бахмут этот маленький городок не находится в окружении! И как навязывать потребителю информационного фаст-фуда некие реляции? Очень просто — скармливать ему непонятные термины, в которых он ничего не понимает, но отдаленно рисует себе искаженную себе картинку.

Так что же такое "оперативное окружение"? Это положение подразделения, когда оно изолировано от основной группы войск, в следствие чего не может получать снабжение либо обеспечить себе выход из зоны изоляции, но имеет свободу маневра.

То есть "оперативное окружение" — это если бы Бахмут в нынешнем его состоянии был бы полностью окружен, но сам город оставался бы под контролем ВСУ, которые могли бы свободно перемещаться в его границах для отражения атак противника — имели бы свободу маневра.

Таким образом, город сейчас не находится в оперативном окружении, и применение данного термина не только неправильно, но и является подыгрыванием российской пропаганде, распространяющей манипуляции в рамках общей цепочки ИПСО по Бахмуту.

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