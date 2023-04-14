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Думки Витік документів про контрнаступ ЗСУ

Випадковий злив, спланована операція, вибори в США. Версії витоку секретних документів Пентагону

"Таке відчуття, що вся ця інформаційна хвиля зі зливом секретних документів Пентагону, яка набирає зараз обертів у західних ЗМІ, складається з дуже різних елементів, які мають десь дуже різні цілі". Думка.

Роман Комиза
Роман Комиза
Співзасновник Center for Economic Integration and Sustainable Development, журналіст
eye 95
пентагон, США, міністерство оборони США, Вашингтон
Фото: Encyclopædia Britannica, Inc. | Якщо з Пентагону щось витікає — значить, це комусь потрібно. Але кому та навіщо?
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Щодо зливу секретних документів Пентагону, які нібито розкривають картину "невпевненості США в успішному контрнаступі України"... Таке відчуття, що вся ця інформаційна хвиля, яка набирає зараз обертів у західних ЗМІ, складається з дуже різних елементів, які мають десь дуже різні цілі.

Але тут багато не зрозумілого поки що й навіть суперечливого, що говорить про дві речі:

тейшера, витік з пентагону, міністерство оборони США Fullscreen
Яку роль в історії з витоком із Пентагону насправді відіграв заарештований Джек Тейшера?
Фото: The Washington Post

А) справді був якийсь непередбачений злив, наслідки якого тепер намагаються залити водою для зниження негативного ефекту + щоб зняти із себе відповідальність за те, що не зроблено чи зроблено не повною мірою — "про всяк випадок",

Б) ніякого зливу взагалі не було, а це навмисно спланована операція, спрямована на один зі сценаріїв:

  1. банально заплутати ворога: "війна — це шлях обману";
  2. запобігти деяким украй негативним подіям, які будуть реалізовані противником, якщо він буде впевнений у своїй поразці;
  3. включити додаткові важелі мотивації всередині американського істеблішменту й узагалі серед усіх союзників на Заході, фокусуючись так на тих, хто вже ніби "вклався в гру" на боці України, але все ще щодо чогось вагається… тобто "вкладися ще трохи, щоб не втратити все, що вже вклав";
  4. це банальні шпигунські ігри з метою боротьби за владу всередині США напередодні початку виборчої кампанії — у що мені найменше віриться, але що я б повністю не виключав.

Ну і, звичайно ж, у житті працює не "один зі" сценаріїв, а комбінація, де можуть цілком уживатися окремі елементи кожного з них.

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Загадковий Джек Тейшейра. Як 21-річний хлопець отримав доступ до секретних документів Пентагону
Загадковий Джек Тейшейра. Як 21-річний хлопець отримав доступ до секретних документів Пентагону