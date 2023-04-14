Випадковий злив, спланована операція, вибори в США. Версії витоку секретних документів Пентагону

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Щодо зливу секретних документів Пентагону, які нібито розкривають картину "невпевненості США в успішному контрнаступі України"... Таке відчуття, що вся ця інформаційна хвиля, яка набирає зараз обертів у західних ЗМІ, складається з дуже різних елементів, які мають десь дуже різні цілі.

Але тут багато не зрозумілого поки що й навіть суперечливого, що говорить про дві речі:

Яку роль в історії з витоком із Пентагону насправді відіграв заарештований Джек Тейшера? Фото: The Washington Post

А) справді був якийсь непередбачений злив, наслідки якого тепер намагаються залити водою для зниження негативного ефекту + щоб зняти із себе відповідальність за те, що не зроблено чи зроблено не повною мірою — "про всяк випадок",

Б) ніякого зливу взагалі не було, а це навмисно спланована операція, спрямована на один зі сценаріїв:

банально заплутати ворога: "війна — це шлях обману"; запобігти деяким украй негативним подіям, які будуть реалізовані противником, якщо він буде впевнений у своїй поразці; включити додаткові важелі мотивації всередині американського істеблішменту й узагалі серед усіх союзників на Заході, фокусуючись так на тих, хто вже ніби "вклався в гру" на боці України, але все ще щодо чогось вагається… тобто "вкладися ще трохи, щоб не втратити все, що вже вклав"; це банальні шпигунські ігри з метою боротьби за владу всередині США напередодні початку виборчої кампанії — у що мені найменше віриться, але що я б повністю не виключав.

Ну і, звичайно ж, у житті працює не "один зі" сценаріїв, а комбінація, де можуть цілком уживатися окремі елементи кожного з них.

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