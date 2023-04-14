Случайный слив, спланированная операция, выборы в США. Версии утечки секретных документов Пентагона

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По поводу слива секретных документов Пентагона, которые якобы раскрывают картину "неуверенности США в успешном контрнаступлении Украины"… Такое ощущение, что вся эта информационная волна, набирающая сейчас обороты в западных СМИ, состоит из очень разных элементов, преследующих где-то очень разные цели.

Но тут много непонятного пока и даже противоречивого, что говорит о двух вещах:

Какую роль в истории с утечкой из Пентагона на самом деле сыграл арестованный Джек Тейшера? Фото: The Washington Post

А) действительно был какой-то непредвиденный слив, последствия которого теперь пытаются залить водой для снижения негативного эффекта + чтобы снять с себя ответственность за то, что не сделано или сделано не в полной мере — "на всякий пожарный",

Б) никакого слива вообще не было, а это намеренно спланированная операция, направленная на один из сценариев:

банально запутать врага: "война — это путь обмана" предотвратить некоторые крайне негативные события, которые будут реализованы противником, если он будет уверен в своем поражении включить дополнительные рычаги мотивации внутри американского истеблишмента и вообще среди всех союзников на Западе, фокусируясь таким образом на тех, кто уже как бы "вложился в игру" на стороне Украины, но все еще в чем-то колеблется… т.е. "вложись еще чуть-чуть, чтобы не потерять все, что уже вложил", это банальные шпионские игры в целях борьбы за власть внутри США накануне начала избирательной кампании — во что мне верится меньше всего, но что я бы полностью не исключал.

Ну и, конечно же, в жизни работает не "один из" сценариев, а комбинация, где могут вполне уживаться отдельные элементы каждого из них.

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