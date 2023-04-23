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Думки Російсько-українська війна

Крим — наш. Усі інші варіанти закінчення війни обіцяють Україні вічну нестабільність

"Крим має вирішальне значення в цій війні, і не тільки через те, що його деокупація, ймовірно, може призвести до внутрішнього колапсу путінського режиму. Той бік, який контролює Крим, отримує контроль над усім північно-причорноморським регіоном". Думка.

Роман Комиза
Роман Комиза
Співзасновник Center for Economic Integration and Sustainable Development, журналіст
eye 525
крим, україна, окупація
Фото: РБК | Що б там не говорили, а Крим — це Україна!
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Цілком зрозуміло, що Україна може звільнити Крим — територію, яка має вирішальне значення в цій війні. Також зрозуміло, що перемога України над Росією відповідає нашим стратегічним інтересам… це стабільність у Європі, захист міжнародного права та наш меседж Китаю…

Три фази: №1 ізолювати (це мета майбутнього контрнаступу), №2 зробити Крим непридатним для російських військ (треба високоточна зброя великої дальності), №3 очистити/звільнити Крим, скинути Керченський міст. Усе це буде виконано до кінця літа, якщо Захід надасть високоточну зброю великої дальності (ATCMS, Grey Eagle Drone, GLSDB), написав сьогодні у своєму твіттері Бен Годжес.

крим, україна, росія, анексія Fullscreen
Український Крим — єдине реальне вирішення проблеми
Фото: реки крыма

Думаю, що Годжес має рацію щодо того, що Крим має "вирішальне значення" в цій війні, і не тільки через те, що його деокупація, ймовірно, може призвести до внутрішнього колапсу путінського режиму. Різні регіони мають різну вагу з погляду загроз, як під час ведення поточних бойових дій, так і в перспективі, включаючи транспортно-логістичні ланцюжки. Це стосується будь-яких територій у всіх куточках планети. І Крим у цьому сенсі має стратегічне значення. Та сторона, яка контролює Кримський півострів, отримує контроль над усім азовським і всім північно-причорноморським регіоном.

Суть питання в тому, що Україна ніколи не буде стабільною та безпечною з окупованим Росією Кримом, а окупований Росією Крим ніколи не буде ресурсонезалежним без України. Отже, будь-яке пропоноване "мирне врегулювання", яке закріплює де-факто окупацію Криму в обмін на припинення бойових дій, — це бомба сповільненої дії, яка обов'язково вибухне потім.

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