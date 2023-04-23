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Мнения Российско-украинская война

Крым — наш. Все остальные варианты окончания войны сулят Украине вечную нестабильность

"Крым имеет решающе значение в этой войне и не только по той причине, что его деоккупация, вероятно, может привести к внутреннему коллапсу путинского режима. Та сторона, которая контролирует Крым, получает контроль над всем северно-причерноморским регионом". Мнение.

Роман Комыза
Роман Комыза
Сооснователь Center for Economic Integration and Sustainable Development, журналист
eye 464
крым, украина, оккупация
Фото: РБК | Что бы там ни говорили, а Крым — это Украина!
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Совершенно ясно, что Украина может освободить Крым — территорию, имеющую решающее значение в этой войне. Также совершенно ясно, что победа Украины над Россией отвечает нашим стратегическим интересам… это стабильность в Европе, защита международного права, и наш месседж Китаю…

Три фазы: №1 изолировать (это цель предстоящего контрнаступления), №2 сделать Крым непригодным для российских войск (надо высокоточное оружие большой дальности), №3 очистить/освободить Крым, сбросить Керченский мост. Все это будет выполнено к концу лета, если Запад предоставит высокоточное оружие большой дальности (ATCMS, Grey Eagle Drone, GLSDB), — написал сегодня в своем Твиттере Бен Ходжес.

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Украинский Крым — единственное реальное решение проблемы
Фото: Крым. Реалии

Думаю, что Ходжес прав относительно того, что Крым имеет "решающе значение" в этой войне и не только по той причине, что его деоккупация, вероятно, может привести к внутреннему коллапсу путинского режима. Разные регионы имеют разный вес с точки зрения угроз, как в ходе ведения текущих боевых действий, так и в перспективе, включая транспортно-логистические цепочки. Это относится к любым территориям во всех уголках планеты. И Крым, в этом смысле, имеет стратегическое значение. Та сторона, которая контролирует Крымский полуостров, получает контроль над всем азовским и всем северно-причерноморским регионом.

Суть вопроса в том, что Украина никогда не будет стабильной и безопасной с оккупированным Россией Крымом, а оккупированный Россией Крым никогда не будет ресурсонезависимым без Украины. Следовательно, любое предлагаемое "мирное урегулирование", закрепляющее де-факто оккупацию Крыма в обмен на прекращение боевых действий — это бомба замедленного действия, которая обязательно взорвется потом.

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