Оточення Путіна – у паніці. Чому в Росії раптом виник бум телефонного компромату

Related video

У Росії її з'явився новий медійний жанр – виток телефонних розмов відомих людей. Поки що йдеться про "простих" мільярдерів, а не про найбагатших людей Росії. Але хтозна, що буде далі.

Під час цих розмов їхні учасники скаржаться один одному на ситуацію, пов'язану з нинішньою війною Росії проти України, на "мудил", які розв'язали цю війну, її негативні наслідки для їхнього бізнесу та взагалі для майбутнього Росії. Це відображення настроїв у російських бізнес-елітах, особливо тих її представників, хто, на їх щастя, опинився поза межами Росії. Тому особливо цих розмов не дивуються. Скоріше обговорюють, хто й навіщо їх зливає.

Еліти довіряють телефону свою тривогу, що зростає Фото: unsplash.com

Дві найпопулярніші версії таких пояснень – 1) це роблять конкуренти, щоб підставити своїх бізнес-противників; 2) це робить ФСБ, щоб "підвісити на гачок" і подоїти окремих представників російської бізнес-спільноти, а паралельно нагадати всім російським елітам, що всіх слухають і всі під контролем.

Для нас не важливо, хто й навіщо зливає ці розмови. Важливим є саме їх зміст, фіксація настроїв російських еліт, їх тривожні очікування. "Розруха починається в головах", як сказав відомий літературний персонаж. Оголошення, обліковування цих настроїв їх лише посилюватиме. Це як ланцюгова реакція. Будуть, звісно, ​​і протилежні реакції. Серйозні люди фільтруватимуть свій телефонний "базар". спростовуватимуть сам факт таких розмов. Але самі настрої нікуди не подінуться, і вони лише розширюватимуться. А якщо до цих "зливів" причетна ФСБ, то 'контора' таким чином також посилає сигнали про неоднозначну ситуацію у зв'язку з нинішньою війною. Там також незадоволені. Ось такий парадоксальний цей медійний жанр.

Джерело

Важливо